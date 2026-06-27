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Жительница Венесуэлы рассказала о жизни на улице после землетрясения - РИА Новости, 27.06.2026
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09:09 27.06.2026
Жительница Венесуэлы рассказала о жизни на улице после землетрясения

Жительница Венесуэлы боится возвращаться в разрушенный дом

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница венесуэльского штата Ла-Гуайра Селита Рамос вторую ночь проводит на улице из-за разрушительного землетрясения.
  • В поврежденном доме остался тяжелобольной супруг Рамос, за которым присматривают их дети.
  • Помощь пострадавшим оказывают волонтеры и неравнодушные местные жители.
ЛА-ГУАЙРА (Венесуэла), 27 июн - РИА Новости. Жительница венесуэльского штата Ла-Гуайра Селита Рамос после разрушительного землетрясения уже вторую ночь проводит на улице вместе с родственниками, опасаясь возвращаться в поврежденный дом, передает корреспондент РИА Новости.
"Когда все началось, с потолка стали падать куски бетона и другие обломки, и мы бросились бежать. Дом начал разрушаться", - рассказала Рамос РИА Новости.
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По ее словам, в доме остался ее тяжелобольной супруг, страдающий заболеваниями почек, простаты, желудка и другими хроническими болезнями, и родным не удается вывести его из здания.
"Муж болен. Я не могу привести его сюда. Он остается наверху, сын и дочь присматривают за ним, но в доме они не остаются", - сообщила женщина.
Сама Рамос большую часть времени проводит на улице вместе с внучкой и другими родственниками, а затем поднимается домой, чтобы отнести мужу еду. "Мне дают еду, я отношу ее мужу и снова спускаюсь. Сейчас я здесь с внучкой, она помогает мне", - добавила собеседница агентства.
По словам Селиты, главным поводом не возвращаться домой остается страх новых подземных толчков.
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"Здесь безопаснее. Мы боимся, что могут быть новые сильные толчки", - пояснила она.
Помощь людям, которые оказались в такой ситуации, оказывают волонтеры и неравнодушные местные жители. "Люди приходят, приносят нам еду и все необходимое. Это очень помогает", - заявила Рамос.
В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей, число погибших возросло до 920, ранены 3360 человек. Были разрушены почти 400 жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Наиболее серьезные разрушения после серии мощных землетрясений пришлись на штат Ла-Гуайра, где продолжаются поисково-спасательные работы.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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