Жительница Венесуэлы рассказала о жизни на улице после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница венесуэльского штата Ла-Гуайра Селита Рамос вторую ночь проводит на улице из-за разрушительного землетрясения.

В поврежденном доме остался тяжелобольной супруг Рамос, за которым присматривают их дети.

Помощь пострадавшим оказывают волонтеры и неравнодушные местные жители.

ЛА-ГУАЙРА (Венесуэла), 27 июн - РИА Новости. Жительница венесуэльского штата Ла-Гуайра Селита Рамос после разрушительного землетрясения уже вторую ночь проводит на улице вместе с родственниками, опасаясь возвращаться в поврежденный дом, передает корреспондент РИА Новости.

"Когда все началось, с потолка стали падать куски бетона и другие обломки, и мы бросились бежать. Дом начал разрушаться", - рассказала Рамос РИА Новости.

По ее словам, в доме остался ее тяжелобольной супруг, страдающий заболеваниями почек, простаты, желудка и другими хроническими болезнями, и родным не удается вывести его из здания.

"Муж болен. Я не могу привести его сюда. Он остается наверху, сын и дочь присматривают за ним, но в доме они не остаются", - сообщила женщина.

Сама Рамос большую часть времени проводит на улице вместе с внучкой и другими родственниками, а затем поднимается домой, чтобы отнести мужу еду. "Мне дают еду, я отношу ее мужу и снова спускаюсь. Сейчас я здесь с внучкой, она помогает мне", - добавила собеседница агентства.

По словам Селиты, главным поводом не возвращаться домой остается страх новых подземных толчков.

"Здесь безопаснее. Мы боимся, что могут быть новые сильные толчки", - пояснила она.

Помощь людям, которые оказались в такой ситуации, оказывают волонтеры и неравнодушные местные жители. "Люди приходят, приносят нам еду и все необходимое. Это очень помогает", - заявила Рамос.

Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США , составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей, число погибших возросло до 920, ранены 3360 человек. Были разрушены почти 400 жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Наиболее серьезные разрушения после серии мощных землетрясений пришлись на штат Ла-Гуайра, где продолжаются поисково-спасательные работы.