У берегов Венесуэлы зафиксировали толчки магнитудой 4,9

В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 920, еще 3360 получили ранения. Более 4000 человек лишились жилья. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.