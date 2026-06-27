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У берегов Венесуэлы зафиксировали толчки магнитудой 4,9 - РИА Новости, 27.06.2026
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01:41 27.06.2026
У берегов Венесуэлы зафиксировали толчки магнитудой 4,9

EMSC: у берегов Венесуэлы зафиксировали толчки магнитудой 4,9

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов Венесуэлы зафиксированы толчки магнитудой 4,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
  • Вечером 24 июня в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, в результате которых погибло более 920 человек, еще 3360 получили ранения, более 4000 человек лишились жилья.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Толчки магнитудой 4,9 зафиксированы у берегов Венесуэлы спустя два дня после разрушительного землетрясения, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 22.16 по времени UTC (01.16 мск) в 80 километрах к западу от столицы Венесуэлы Каракаса. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 920, еще 3360 получили ранения. Более 4000 человек лишились жилья. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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