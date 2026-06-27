У берегов Венесуэлы зафиксировали толчки магнитудой 4,9

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У берегов Венесуэлы зафиксированы толчки магнитудой 4,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- Вечером 24 июня в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, в результате которых погибло более 920 человек, еще 3360 получили ранения, более 4000 человек лишились жилья.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Толчки магнитудой 4,9 зафиксированы у берегов Венесуэлы спустя два дня после разрушительного землетрясения, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 920, еще 3360 получили ранения. Более 4000 человек лишились жилья. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.