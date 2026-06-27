Осенью многих украинцев могут лишить брони от мобилизации

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"Под критерий "высокие зарплаты" могут попасть, например, IT-фирмы. Есть подозрение, что под них, собственно, эту норму и заложили. При этом обнародованный перечень минэкономики не окончательный. По законодательству, областные администрации также могут выставлять свои требования по критичности, и они могут отличаться от списка минэкономики. Но проблема в том, что на данный момент действующих критериев по критичности во многих областях нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.