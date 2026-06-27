Осенью многих украинцев могут лишить брони от мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Украины ввело новые ужесточенные правила, из-за которых граждане, работающие на критически важных объектах, могут лишиться брони от мобилизации.
- Предприятия, претендующие на бронь от мобилизации для сотрудников, должны соответствовать обновленным критериям, в том числе иметь среднюю зарплату вдвое или втрое выше средней по стране за последний год.
- Областные администрации должны были обновить региональные критерии до 10 июня, но многие не успели этого сделать, что может привести к потере брони у сотрудников предприятий.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Граждане Украины, работающие на критически важных объектах, уже с осени могут лишиться брони от мобилизации из-за введения новых ужесточенных правил со стороны правительства, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Министерство экономики Украины на текущей неделе опубликовало приказ с перечнем обновленных критериев по предоставлению предприятиям статуса критически важных, которые имеют право на выдачу брони от мобилизации сотрудникам. Так, на бронь могут претендовать предприятия, на которых средняя зарплата выше средней по стране за последний год вдвое или втрое.
В Раде предложили ужесточить мобилизацию
30 мая, 14:27
«
"Под критерий "высокие зарплаты" могут попасть, например, IT-фирмы. Есть подозрение, что под них, собственно, эту норму и заложили. При этом обнародованный перечень минэкономики не окончательный. По законодательству, областные администрации также могут выставлять свои требования по критичности, и они могут отличаться от списка минэкономики. Но проблема в том, что на данный момент действующих критериев по критичности во многих областях нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Уточняется, что областные администрации должны были обновить региональные критерии до 10 июня. Однако по состоянию на 27 июня сделали это немногие, а в некоторых регионах процедура "выдачи критического статуса" практически остановлена. Как отмечает издание, это означает, что многие предприятия могут не успеть обновить статус и перебронировать сотрудников. И, как только появится временной зазор, когда старый статус уже не действует, а новый еще не получен, все брони автоматически "слетают", и работникам можно вручать повестки.
"У нас действующие брони оформлены до февраля следующего года. Но теперь, получается, все снова нужно подтверждать заново. Непонятно, зачем так часто менять правила и критерии. Создается впечатление, что таким образом дают ТЦК (территориальным центрам комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) возможности набрать побольше людей в периоды "между бронировками" - когда старые уже не действуют, а новые еще не оформлены", - приводит издание слова главы коммунального предприятия "Тепловик" Александра Душенко.
Одна из отраслевых украинских ассоциаций подготовила письмо в минэкономики, в котором настаивает на продлении переходного периода, иначе, как отметили в ассоциации, "с осени могут массово слететь брони".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.