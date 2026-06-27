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Преподаватели оценили учебник для вузов "История России" на четыре балла - РИА Новости, 27.06.2026
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14:27 27.06.2026
Преподаватели оценили учебник для вузов "История России" на четыре балла

Преподаватели оценили новый вузовский учебник по истории России на 4 балла из 5

© РИА Новости / Илья ПиталевАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Аудитория в университете. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Фальков заявил, что преподаватели истории на неисторических направлениях подготовки оценили новый учебник "История России" для вузов на 4 балла из 5.
  • Этот учебник используют более 80 респондентов.
ТЮМЕНЬ, 27 июн - РИА Новости. Преподаватели истории на неисторических направлениях подготовки оценили новый учебник "История России" для вузов на 4 балла из 5, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
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"Мы провели опрос преподавателей истории на неисторических направлениях подготовки. Полученные результаты свидетельствуют, что новый учебник "История России" используют более 80 респондентов, его оценка сообществом - 4 балла из 5", - сказал Фальков на V Национальном форуме преподавателей истории.
Он отметил, что еще есть куда идти и совершенствоваться.
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