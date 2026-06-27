Преподаватели оценили учебник для вузов "История России" на четыре балла

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"Мы провели опрос преподавателей истории на неисторических направлениях подготовки. Полученные результаты свидетельствуют, что новый учебник "История России" используют более 80 респондентов, его оценка сообществом - 4 балла из 5", - сказал Фальков на V Национальном форуме преподавателей истории.