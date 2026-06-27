Преподаватели оценили учебник для вузов "История России" на четыре балла

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валерий Фальков заявил, что преподаватели истории на неисторических направлениях подготовки оценили новый учебник "История России" для вузов на 4 балла из 5.
- Этот учебник используют более 80 респондентов.
ТЮМЕНЬ, 27 июн - РИА Новости. Преподаватели истории на неисторических направлениях подготовки оценили новый учебник "История России" для вузов на 4 балла из 5, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
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"Мы провели опрос преподавателей истории на неисторических направлениях подготовки. Полученные результаты свидетельствуют, что новый учебник "История России" используют более 80 респондентов, его оценка сообществом - 4 балла из 5", - сказал Фальков на V Национальном форуме преподавателей истории.
Он отметил, что еще есть куда идти и совершенствоваться.
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