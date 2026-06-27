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Участники "Алых парусов" скандировали слово "Россия" - РИА Новости, 27.06.2026
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22:54 27.06.2026
Участники "Алых парусов" скандировали слово "Россия"

Участники праздника выпускников "Алые паруса" скандировали слово "Россия"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса».
  • Участники праздника вместе с губернатором Александром Бегловым скандировали слово «Россия».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Участники праздника выпускников "Алые паруса", который начался в Санкт-Петербурге в субботу, стали скандировать слово "Россия" вместе с губернатором города Александром Бегловым, передает корреспондент РИА Новости.
"Совсем скоро по Неве пройдет бриг под алыми парусами, имя этого брига – "Россия", – сказал Беглов, приветствуя выпускников.
После этого участники праздника стали скандировать "Россия" вместе с губернатором.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
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