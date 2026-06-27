Стали известны 28 из 32 участников плей-офф ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из 32 участников плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года стали известны 28 команд.
- Уже определились девять пар плей-офф из 16.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Определились 28 из 32 участников плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Среди них уже определились девять пар из 16:
- Германия — Парагвай;
- Франция — Швеция;
- ЮАР — Канада;
- Нидерланды — Марокко;
- США — Босния и Герцеговина;
- Бразилия — Япония;
- Кот-д'Ивуар — Норвегия;
- Аргентина — Кабо-Верде;
- Австралия — Египет.
Своих соперников по следующей стадии все еще ожидают Колумбия, Швейцария, Сенегал, Эквадор, Испания, Мексика, Португалия, Англия, Гана и Бельгия.
В плей-офф выходят две первые команды каждой группы и восемь лучших сборных, занявших третьи места.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.