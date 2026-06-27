Рейтинг@Mail.ru
Стали известны 28 из 32 участников плей-офф ЧМ - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:26 27.06.2026 (обновлено: 11:53 27.06.2026)
Стали известны 28 из 32 участников плей-офф ЧМ

Определились 28 из 32 участников плей-офф ЧМ-2026 по футболу

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из 32 участников плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года стали известны 28 команд.
  • Уже определились девять пар плей-офф из 16.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Определились 28 из 32 участников плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Среди них уже определились девять пар из 16:
  • Германия — Парагвай;
  • Франция — Швеция;
  • ЮАР — Канада;
  • Нидерланды — Марокко;
  • США — Босния и Герцеговина;
  • Бразилия — Япония;
  • Кот-д'Ивуар — Норвегия;
  • Аргентина — Кабо-Верде;
  • Австралия — Египет.
Своих соперников по следующей стадии все еще ожидают Колумбия, Швейцария, Сенегал, Эквадор, Испания, Мексика, Португалия, Англия, Гана и Бельгия.
Мануэль Нойер с Кубком мира - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Деградация футбола: как ФИФА калечит чемпионат мира ради денег
10 июня, 08:00
В плей-офф выходят две первые команды каждой группы и восемь лучших сборных, занявших третьи места.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
Амир Галенои - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
США потребовали от Ирана улететь сразу после матча с Египтом, заявил тренер
Вчера, 10:28
 
ФутболСпортСШАКанадаМексикаЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Англия
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Гана
    2
    1
  • Футбол
    28.06 02:30
    Колумбия
    Португалия
  • Футбол
    28.06 02:30
    ДР Конго
    Узбекистан
  • Футбол
    28.06 05:00
    Алжир
    Австрия
  • Футбол
    28.06 05:00
    Иордания
    Аргентина
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала