Краткий пересказ от РИА ИИ Из 32 участников плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года стали известны 28 команд.

Уже определились девять пар плей-офф из 16.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Определились 28 из 32 участников плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Среди них уже определились девять пар из 16:

Германия — Парагвай;

Франция — Швеция;

ЮАР — Канада;

Нидерланды — Марокко;

США — Босния и Герцеговина;

Бразилия — Япония;

Кот-д'Ивуар — Норвегия;

Аргентина — Кабо-Верде;

Австралия — Египет.

Своих соперников по следующей стадии все еще ожидают Колумбия, Швейцария, Сенегал, Эквадор, Испания, Мексика, Португалия, Англия, Гана и Бельгия.

В плей-офф выходят две первые команды каждой группы и восемь лучших сборных, занявших третьи места.