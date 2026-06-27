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Жительница Турции по ошибке выбросила килограмм золота - РИА Новости, 27.06.2026
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12:57 27.06.2026
Жительница Турции по ошибке выбросила килограмм золота

В Турции женщина выбросила в мусор пакет с килограммом золота

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница турецкой Бурсы по ошибке выбросила в мусор пакет с килограммом золота стоимостью более 133 тысяч долларов.
  • Семья обратилась в полицию и муниципальные службы для поиска драгоценностей, но пока неизвестно, успели ли мусоровозы вывезти отходы или пакет забрал кто-то из людей, перебирающих мусор.
АНКАРА, 27 июн - РИА Новости. Жительница турецкой Бурсы по ошибке выбросила в мусор пакет с килограммом золота стоимостью 6,13 миллиона турецких лир (более 133 тысяч долларов), которое семья долгие годы откладывала на покупку собственного дома.
Инцидент произошел в районе Акчалар провинции Бурса. После обнаружения пропажи семья обратилась в полицию и муниципальные службы, которые начали поиски драгоценностей.
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"Жена во время уборки приняла пакет за мусор и выбросила его", - рассказал глава семьи Седаир Курназ, слова которого привел портал TR Haber.
Курназ сообщил, что хранил в пакете около одного килограмма золота.
По его словам, пока неизвестно, успели ли мусоровозы вывезти отходы или пакет забрал кто-то из людей, перебирающих мусор. Он отметил, что полиция и коммунальные службы уже уведомлены о случившемся, а записи с камер видеонаблюдения в районе будут изучены.
Жители Турции предпочитают хранить золото дома - так называемые сбережения "под подушкой". По оценкам Центрального банка Турции, стоимость такого золота достигает около 600 миллиардов долларов, что делает страну одной из мировых лидеров по объему частных запасов драгоценного металла.
Часть владельцев золота впоследствии продает его для покупки жилья, автомобилей или финансирования крупных расходов, что особенно заметно на фоне высокой инфляции.
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