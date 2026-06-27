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ЦАХАЛ готовится к длительному пребыванию в зоне безопасности в Ливане - РИА Новости, 27.06.2026
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19:47 27.06.2026
ЦАХАЛ готовится к длительному пребыванию в зоне безопасности в Ливане

В МО Израиля заявили о подготовке к длительному пребыванию ЦАХАЛ на юге Ливана

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские танки от границы с Ливаном
Израильские танки от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские танки от границы с Ливаном. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ готовится к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана.
  • Подписанное в Вашингтоне соглашение не предполагает отступления израильских сил с юга Ливана до разоружения движения «Хезболлах» на всей территории Ливана и обеспечения безопасности жителей севера Израиля.
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана до полного разоружения ливанского движения "Хезболлах", заявил в субботу израильский министр обороны Исраэль Кац.
В пятницу представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта.
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"Премьер-министр и я поручили ЦАХАЛ подготовиться к длительному пребыванию в зоне безопасности и соответствующим образом подготовиться к защите солдат и устранению угроз для северных поселений", - заявил Кац в видеообращении.
По словам министра, подписанное в Вашингтоне соглашение не предполагает никакого отступления израильских сил с юга Ливана, пока движение "Хезболлах" не будет разоружено на всей территории страны и не будет обеспечена безопасность жителей севера Израиля.
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