ЦАХАЛ готовится к длительному пребыванию в зоне безопасности в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана до полного разоружения ливанского движения "Хезболлах", заявил в субботу израильский министр обороны Исраэль Кац.

"Премьер-министр и я поручили ЦАХАЛ подготовиться к длительному пребыванию в зоне безопасности и соответствующим образом подготовиться к защите солдат и устранению угроз для северных поселений", - заявил Кац в видеообращении.

По словам министра, подписанное в Вашингтоне соглашение не предполагает никакого отступления израильских сил с юга Ливана, пока движение "Хезболлах" не будет разоружено на всей территории страны и не будет обеспечена безопасность жителей севера Израиля.