В Тверской области пенсионерка сломала нос сотруднице салона связи

Краткий пересказ от РИА ИИ В Торжке 65-летняя женщина бросила терминал безналичной оплаты в лицо сотрудницы салона связи.

21-летняя девушка-менеджер получила травму носа, причиненные ей телесные повреждения расцениваются как легкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ, пенсионерка находится под обязательством о явке.

КУРСК, 27 июн - РИА Новости. Недовольная обслуживанием 65-летняя жительница города Торжок в Тверской области бросила в лицо сотруднице салона связи терминал безналичной оплаты и сломала ей нос, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД.

"Подразделением дознания МО МВД России "Торжокский" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ в отношении 65-летней местной жительницы. Как установили участковые уполномоченные полиции, женщина пришла за услугами в салон связи, однако осталась недовольна качеством обслуживания", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе " Макс ".

В управлении МВД уточнили, что на эмоциях пенсионерка схватила с прилавка терминал безналичной оплаты и бросила его в сотрудницу салона.

"В результате 21-летняя девушка-менеджер получила травму носа. Потерпевшая обратилась за медпомощью. Согласно медицинскому заключению, причиненные девушке телесные повреждения расцениваются как легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в беседе с участковым злоумышленница созналась в содеянном.