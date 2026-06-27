В Тверской области пенсионерка сломала нос сотруднице салона связи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Торжке 65-летняя женщина бросила терминал безналичной оплаты в лицо сотрудницы салона связи.
- 21-летняя девушка-менеджер получила травму носа, причиненные ей телесные повреждения расцениваются как легкий вред здоровью.
- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ, пенсионерка находится под обязательством о явке.
КУРСК, 27 июн - РИА Новости. Недовольная обслуживанием 65-летняя жительница города Торжок в Тверской области бросила в лицо сотруднице салона связи терминал безналичной оплаты и сломала ей нос, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД.
"Подразделением дознания МО МВД России "Торжокский" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ в отношении 65-летней местной жительницы. Как установили участковые уполномоченные полиции, женщина пришла за услугами в салон связи, однако осталась недовольна качеством обслуживания", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В управлении МВД уточнили, что на эмоциях пенсионерка схватила с прилавка терминал безналичной оплаты и бросила его в сотрудницу салона.
"В результате 21-летняя девушка-менеджер получила травму носа. Потерпевшая обратилась за медпомощью. Согласно медицинскому заключению, причиненные девушке телесные повреждения расцениваются как легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что в беседе с участковым злоумышленница созналась в содеянном.
"Она пояснила, что хотела выплеснуть гнев и не рассчитывала на столь печальный исход - терминал оказался довольно увесистым и попал прямо в лицо работнице салона. Фигурантка находится под обязательством о явке. Максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.
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