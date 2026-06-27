Мухова выиграла турнир в Бад-Хомбурге после отказа Осаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Каролина Мухова стала победительницей турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге после отказа Наоми Осаки от продолжения матча.
- Матч завершился со счетом 6:1, 1:0 в пользу Муховой и длился 46 минут.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Чешская теннисистка Каролина Мухова посла отказа японки Наоми Осаки от продолжения финального матча стала победительницей турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Шестая ракетка турнира Осака не смогла продолжить встречу из-за проблем с правой ногой. Матч завершился при счете 6:1, 1:0 в пользу посеянной под четвертым номером Муховой. Продолжительность матча составила 46 минут.
Чешке 29 лет. Для нее этот титул стал вторым в сезоне и третьим в карьере. Мухова занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).