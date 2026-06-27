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Мухова выиграла турнир в Бад-Хомбурге после отказа Осаки - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Теннис
 
13:27 27.06.2026
Мухова выиграла турнир в Бад-Хомбурге после отказа Осаки

Чешка Мухова выиграла турнир в Бад-Хомбурге после отказа Осаки

© официальный твиттер Australian OpenЧешская теннисистка Каролина Мухова
Чешская теннисистка Каролина Мухова - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© официальный твиттер Australian Open
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каролина Мухова стала победительницей турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге после отказа Наоми Осаки от продолжения матча.
  • Матч завершился со счетом 6:1, 1:0 в пользу Муховой и длился 46 минут.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Чешская теннисистка Каролина Мухова посла отказа японки Наоми Осаки от продолжения финального матча стала победительницей турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Шестая ракетка турнира Осака не смогла продолжить встречу из-за проблем с правой ногой. Матч завершился при счете 6:1, 1:0 в пользу посеянной под четвертым номером Муховой. Продолжительность матча составила 46 минут.
Чешке 29 лет. Для нее этот титул стал вторым в сезоне и третьим в карьере. Мухова занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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ТеннисКаролина МуховаНаоми ОсакаЖенская теннисная ассоциация (WTA)Ролан Гаррос
 
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