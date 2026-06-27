В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5

Краткий пересказ от РИА ИИ Землетрясение магнитудой 5 произошло на территории Таджикистана в 19:20 по местному времени.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр информировал о землетрясении в Афганистане магнитудой 6,1.

В результате землетрясения в Таджикистане разрушений и жертв не было.

ДУШАНБЕ, 27 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло на территории Таджикистана в 19.20 по местному времени (17.20 мск), сообщает сейсмологическая служба Национальной академии наук страны.

"Землетрясение магнитудой 5 произошло на территории Таджикистана в 19.20 местного времени, эпицентр подземного толчка магнитудой 6 находился в провинции афганский Бадахшан в 285 километрах от Хорога", - сказали в сейсмослужбе академии наук Таджикистана.

Уточняется, что в административном центре Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Хороге магнитуда землетрясения была 4-5, в Душанбе и Кулябе - 4, в Худжанде - 3.