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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 27.06.2026
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18:54 27.06.2026
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5

На территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 5 произошло на территории Таджикистана в 19:20 по местному времени.
  • Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр информировал о землетрясении в Афганистане магнитудой 6,1.
  • В результате землетрясения в Таджикистане разрушений и жертв не было.
ДУШАНБЕ, 27 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло на территории Таджикистана в 19.20 по местному времени (17.20 мск), сообщает сейсмологическая служба Национальной академии наук страны.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) информировал о землетрясении в Афганистане магнитудой 6,1. Центр сейсмологического мониторинга МЧС Узбекистана сообщал о подземных толчках в Сурхандарьинской области.
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"Землетрясение магнитудой 5 произошло на территории Таджикистана в 19.20 местного времени, эпицентр подземного толчка магнитудой 6 находился в провинции афганский Бадахшан в 285 километрах от Хорога", - сказали в сейсмослужбе академии наук Таджикистана.
Уточняется, что в административном центре Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Хороге магнитуда землетрясения была 4-5, в Душанбе и Кулябе - 4, в Худжанде - 3.
По данным КЧС, в результате землетрясения разрушений и жертв зарегистрировано не было.
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В миреТаджикистанАфганистанУзбекистанЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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