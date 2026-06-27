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Сырский выступил с предупреждением в отношении России - РИА Новости, 27.06.2026
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13:17 27.06.2026 (обновлено: 15:37 27.06.2026)
Сырский выступил с предупреждением в отношении России

Сырский: РФ обладает огромным военным потенциалом

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Россию не стоит недооценивать, так как у нее значительный военный потенциал.
  • В материале The Times говорится об острой нехватке личного состава у ВСУ и о превосходстве России в людях, баллистических ракетах и артиллерийских запасах.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия обладает значительным военным потенциалом, ее не стоит недооценивать, заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью The Times.
"Нельзя недооценивать противника. У России огромный потенциал, прежде всего в плане своих систем вооружения", — отметил он.
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В материале издания говорится об острой нехватке личного состава у ВСУ и о превосходстве России не только в людях, но и в баллистических ракетах и артиллерийских запасах.
В начале апреля в интервью украинским СМИ Сырский назвал российскую армию одной из самых мощных в мире. Главком отметил ее оснащенность современным оружием, в частности дронами и ракетным вооружением.
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