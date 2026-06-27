Стоматолог назвала пять правил чистки зубов

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач Елена Те назвала правила чистки зубов.

Нужно правильно выбрать щетку: мягкую (Soft) или средней жесткости с маленькой головкой.

Чистить зубы следует техникой "Метла", делая короткие выметающие движения от десны к зубу.

Необходимо уделять внимание чистке межзубных промежутков с помощью зубной нити (флосса) раз в день, желательно вечером.

КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. Пять правил чистки зубов назвала РИА Новости заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Те.

"Во-первых, нужно помнить, что зубная щетка чистит не только зубы, но и десневую борозду. Именно там, у края десны, скапливается самый опасный налет", – сказала профессор.

Пошаговый протокол чистки зубов включает пять пунктов.

"Первое: важно правильно выбрать щетку: мягкая (Soft) или средней жесткости с маленькой головкой. Жесткая — враг эмали и десен", – сказала врач.

Второе – это использование техники "Метла".

"Поставьте щетинки под углом 45 градусов к линии десны (щетинки должны заходить под десну). Делайте короткие, выметающие движения — от десны к зубу (сверху вниз на верхней челюсти, снизу вверх на нижней). Не трите зубы горизонтально "туда-сюда" — это стирает эмаль у шеек зубов", – пояснила стоматолог.

Третье – это правило "3-5".

"Каждый зуб обрабатывайте 3-5 раз такими движениями: идем строго по порядку: наружная поверхность (со стороны щек), внутренняя (со стороны языка/неба), затем жевательная (здесь можно движения "вперед-назад")", – пояснила доктор.

Четвертое: чистить зубы нужно 2 минуты, а лучше три. "Это минимальное время, в том числе для того, чтобы активные компоненты зубных паст начали работать", –добавила Елена Те.

И пятое, самое главное: необходимо уделить время для чистки межзубных промежутков, поскольку щетка туда не проходит.