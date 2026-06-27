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Стоматолог назвала пять правил чистки зубов - РИА Новости, 27.06.2026
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01:57 27.06.2026 (обновлено: 09:48 27.06.2026)
Стоматолог назвала пять правил чистки зубов

Стоматолог Те: при чистке зубов важно правильно выбрать щетку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач-стоматолог во время приема пациента
Врач-стоматолог во время приема пациента - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач-стоматолог во время приема пациента. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач Елена Те назвала правила чистки зубов.
  • Нужно правильно выбрать щетку: мягкую (Soft) или средней жесткости с маленькой головкой.
  • Чистить зубы следует техникой "Метла", делая короткие выметающие движения от десны к зубу.
  • Необходимо уделять внимание чистке межзубных промежутков с помощью зубной нити (флосса) раз в день, желательно вечером.
КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. Пять правил чистки зубов назвала РИА Новости заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Те.
"Во-первых, нужно помнить, что зубная щетка чистит не только зубы, но и десневую борозду. Именно там, у края десны, скапливается самый опасный налет", – сказала профессор.
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Пошаговый протокол чистки зубов включает пять пунктов.
"Первое: важно правильно выбрать щетку: мягкая (Soft) или средней жесткости с маленькой головкой. Жесткая — враг эмали и десен", – сказала врач.
Второе – это использование техники "Метла".
"Поставьте щетинки под углом 45 градусов к линии десны (щетинки должны заходить под десну). Делайте короткие, выметающие движения — от десны к зубу (сверху вниз на верхней челюсти, снизу вверх на нижней). Не трите зубы горизонтально "туда-сюда" — это стирает эмаль у шеек зубов", – пояснила стоматолог.
Третье – это правило "3-5".
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"Каждый зуб обрабатывайте 3-5 раз такими движениями: идем строго по порядку: наружная поверхность (со стороны щек), внутренняя (со стороны языка/неба), затем жевательная (здесь можно движения "вперед-назад")", – пояснила доктор.
Четвертое: чистить зубы нужно 2 минуты, а лучше три. "Это минимальное время, в том числе для того, чтобы активные компоненты зубных паст начали работать", –добавила Елена Те.
И пятое, самое главное: необходимо уделить время для чистки межзубных промежутков, поскольку щетка туда не проходит.
"Раз в день (обязательно вечером) используйте зубную нить (флосс). Опустите нить между зубами, прижмите к стенке одного зуба и проведите вверх-вниз, затем к стенке другого. Без нитки вы оставляете 40% поверхностей зубов неочищенными", – подытожила профессор.
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