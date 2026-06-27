Ряд британцев обрадовал уход Стармера, заявил политик

"Хотя Бернэм более презентабелен и харизматичен, чем Кир, он, тем не менее, сделан из того же теста", - заключил Кэннон.

Основным кандидатом на эту должность СМИ называют Бернхэма. На прошлой неделе он победил на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд и прошел в парламент. Еще до этого Бернхэм заявлял, что собирается начать официальную процедуру внутри Лейбористской партии Великобритании для смещения Стармера.