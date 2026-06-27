США атаковали школу в Иране из-за устаревших разведданных, пишет Bloomberg

Краткий пересказ от РИА ИИ Bloomberg утверждает, что США нанесли удар по школе для девочек в округе Минаб на юге Ирана в феврале из-за устаревшей информации в базе данных американской разведки.

Расследование Пентагона выявило давние слабости системы наведения американских военных, модификации которой откладывались.

Трамп заявил, что инцидент с ударом по школе все еще расследуется, а телеканал NBC сообщил, что расследование Пентагона близится к завершению, но в конгрессе опасаются, что результаты будут засекречены.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Агентство Агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждает, что США нанесли удар по школе для девочек в округе Минаб на юге Ирана в феврале из-за того, что американская разведка якобы не обновила данные, касающиеся этого здания.

По словам собеседников агентства, еще в 2019 году один из специалистов разведслужб, проверяя информацию о возможных будущих целях для ударов, пометил объект, который ранее классифицировался Соединенными Штатами как сооружение, относящееся к ВМС Ирана , как начальную школу. Тем не менее, в базе данных эта информация так и не появилась.

« "Этот инструмент (вероятно, речь идет о рабочей программе, используемой специалистом - ред.) не был связан с официальной разведывательной базой данных, которую США используют для разработки целей для ударов, и информация так и не была передана военным командующим", - говорится в сообщении агентства.

Блумберг отмечает, что с тех пор данные, касающиеся этого объекта, никто не обновлял, хотя информацию о здании изучали не один раз, что было выявлено в ходе расследования Пентагона, результаты которого пока не опубликованы.

"Детали, выявленные в ходе расследования, подчеркивают давние слабости системы наведения американских военных, которая должна была быть улучшена много лет назад. Вместо этого модификации откладывались", - указывается в публикации.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с ударом по школе все еще расследуется. Как утверждал телеканал NBC, расследование Пентагона об ударе по иранской школе завершается, но в конгрессе опасаются, что результат засекретят.