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США атаковали школу в Иране из-за устаревших разведданных, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.06.2026
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17:06 27.06.2026
США атаковали школу в Иране из-за устаревших разведданных, пишет Bloomberg

Bloomberg: США нанесли удар по школе в Минабе из-за устаревших данных разведки

© Кадр видео из соцсетейНа месте удара по школе на юге Ирана
На месте удара по школе на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Bloomberg утверждает, что США нанесли удар по школе для девочек в округе Минаб на юге Ирана в феврале из-за устаревшей информации в базе данных американской разведки.
  • Расследование Пентагона выявило давние слабости системы наведения американских военных, модификации которой откладывались.
  • Трамп заявил, что инцидент с ударом по школе все еще расследуется, а телеканал NBC сообщил, что расследование Пентагона близится к завершению, но в конгрессе опасаются, что результаты будут засекречены.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждает, что США нанесли удар по школе для девочек в округе Минаб на юге Ирана в феврале из-за того, что американская разведка якобы не обновила данные, касающиеся этого здания.
По словам собеседников агентства, еще в 2019 году один из специалистов разведслужб, проверяя информацию о возможных будущих целях для ударов, пометил объект, который ранее классифицировался Соединенными Штатами как сооружение, относящееся к ВМС Ирана, как начальную школу. Тем не менее, в базе данных эта информация так и не появилась.
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"Этот инструмент (вероятно, речь идет о рабочей программе, используемой специалистом - ред.) не был связан с официальной разведывательной базой данных, которую США используют для разработки целей для ударов, и информация так и не была передана военным командующим", - говорится в сообщении агентства.
Блумберг отмечает, что с тех пор данные, касающиеся этого объекта, никто не обновлял, хотя информацию о здании изучали не один раз, что было выявлено в ходе расследования Пентагона, результаты которого пока не опубликованы.
"Детали, выявленные в ходе расследования, подчеркивают давние слабости системы наведения американских военных, которая должна была быть улучшена много лет назад. Вместо этого модификации откладывались", - указывается в публикации.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с ударом по школе все еще расследуется. Как утверждал телеканал NBC, расследование Пентагона об ударе по иранской школе завершается, но в конгрессе опасаются, что результат засекретят.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа для девочек в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников школы.
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