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СМИ: шесть самолетов США атаковали цели в Иране - РИА Новости, 27.06.2026
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01:45 27.06.2026
СМИ: шесть самолетов США атаковали цели в Иране

PBS News: шесть самолетов США атаковали четыре цели в Иране

© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald AllenИстребитель F-35A Lightning II ВВС США
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald Allen
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шесть самолетов ВВС США нанесли удары по четырем целям в Иране, атаковав в том числе радарные установки и хранилища ракет и беспилотников в иранском Сирике.
  • Ранее США обвинили Иран в нарушении режима прекращения огня, после чего нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Шесть самолетов ВВС США нанесли удары по четырем целям в Иране, сообщил в пятницу журналист телекомпании PBS News Ник Шифрин со ссылкой на американского представителя.
"Американский представитель сообщил мне, что шесть самолетов США атаковали четыре цели в Иране", - написал журналист в соцсети Х.
По его данным, ударам, в частности, подверглись радарные установки и хранилища ракет и беспилотников в иранском Сирике.
Ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского представителя сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны президента Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня.
Телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB сообщил ранее, что два снаряда попали в телебашню около Сирика.
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