СМИ: шесть самолетов США атаковали цели в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ Шесть самолетов ВВС США нанесли удары по четырем целям в Иране, атаковав в том числе радарные установки и хранилища ракет и беспилотников в иранском Сирике.

Ранее США обвинили Иран в нарушении режима прекращения огня, после чего нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе.

ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Шесть самолетов ВВС США нанесли удары по четырем целям в Иране, сообщил в пятницу журналист телекомпании PBS News Ник Шифрин со ссылкой на американского представителя.

"Американский представитель сообщил мне, что шесть самолетов США атаковали четыре цели в Иране", - написал журналист в соцсети Х

По его данным, ударам, в частности, подверглись радарные установки и хранилища ракет и беспилотников в иранском Сирике.

Ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского представителя сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны президента Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня.