СМИ: шесть самолетов США атаковали цели в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шесть самолетов ВВС США нанесли удары по четырем целям в Иране, атаковав в том числе радарные установки и хранилища ракет и беспилотников в иранском Сирике.
- Ранее США обвинили Иран в нарушении режима прекращения огня, после чего нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Шесть самолетов ВВС США нанесли удары по четырем целям в Иране, сообщил в пятницу журналист телекомпании PBS News Ник Шифрин со ссылкой на американского представителя.
По его данным, ударам, в частности, подверглись радарные установки и хранилища ракет и беспилотников в иранском Сирике.
Ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского представителя сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны президента Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня.
Телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB сообщил ранее, что два снаряда попали в телебашню около Сирика.