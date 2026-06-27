США могут подать заявку на проведение ЧМ по футболу 2038 года с 64 сборными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США допускают возможность подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2038 года.
- С 11 июня по 19 июля США совместно с Канадой и Мексикой принимают чемпионат мира 2026 года, который впервые проходит с участием 48 сборных.
- Глава рабочей группы Белого дома по подготовке мирового первенства 2026 года Эндрю Джулиани отметил, что США хорошо подготовлены к проведению чемпионата мира и имеют великолепную инфраструктуру.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США допускают возможность подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2038 года, заявил Би-би-си глава рабочей группы Белого дома по подготовке мирового первенства 2026 года Эндрю Джулиани.
С 11 июня по 19 июля США совместно с Канадой и Мексикой принимают чемпионат мира 2026 года, который впервые проходит с участием 48 сборных. В июне президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация рассматривает возможность увеличения числа участников мирового первенства до 64 команд уже с турнира 2030 года.
"Если учесть, что однажды чемпионат мира может расшириться до 64 команд, думаю, Соединенные Штаты способны справиться с такой задачей. Но сначала давайте проведем нынешний чемпионат мира и дождемся 19 июля, а уже потом будем говорить о заявке на 2038 год или другие турниры", - приводит слова Джулиани BBC Sport.
"Нет страны, которая была бы лучше подготовлена к проведению чемпионата мира, чем Соединенные Штаты. Думаю, мы видим это и в социальных сетях. Мы видим это по болельщикам, которые, возможно, впервые или впервые за долгое время приезжают в США. Они убеждаются, что Америка действительно очень гостеприимна и обладает великолепной инфраструктурой. Наши стадионы уже построены, поэтому, по сравнению с другими странами-хозяйками, которым приходится тратить десятки миллиардов долларов, проведение турнира обошлось нам всего в несколько миллиардов. Замечательно видеть, с какой симпатией весь мир относится к США в год празднования 250-летия нашей страны. Это приносит огромное удовлетворение", - добавил Джулиани.
Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко, однако первые три матча состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь 100-летия турнира. Мировое первенство 2034 года примет Саудовская Аравия. Ранее США принимали турнир в 1994 году.