Рейтинг@Mail.ru
США могут подать заявку на проведение ЧМ по футболу 2038 года с 64 сборными - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:31 27.06.2026
США могут подать заявку на проведение ЧМ по футболу 2038 года с 64 сборными

Джулиани: США могут подать заявку на проведение ЧМ-2038 с 64 сборными

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США допускают возможность подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2038 года.
  • С 11 июня по 19 июля США совместно с Канадой и Мексикой принимают чемпионат мира 2026 года, который впервые проходит с участием 48 сборных.
  • Глава рабочей группы Белого дома по подготовке мирового первенства 2026 года Эндрю Джулиани отметил, что США хорошо подготовлены к проведению чемпионата мира и имеют великолепную инфраструктуру.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США допускают возможность подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2038 года, заявил Би-би-си глава рабочей группы Белого дома по подготовке мирового первенства 2026 года Эндрю Джулиани.
С 11 июня по 19 июля США совместно с Канадой и Мексикой принимают чемпионат мира 2026 года, который впервые проходит с участием 48 сборных. В июне президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация рассматривает возможность увеличения числа участников мирового первенства до 64 команд уже с турнира 2030 года.
"Если учесть, что однажды чемпионат мира может расшириться до 64 команд, думаю, Соединенные Штаты способны справиться с такой задачей. Но сначала давайте проведем нынешний чемпионат мира и дождемся 19 июля, а уже потом будем говорить о заявке на 2038 год или другие турниры", - приводит слова Джулиани BBC Sport.
"Нет страны, которая была бы лучше подготовлена к проведению чемпионата мира, чем Соединенные Штаты. Думаю, мы видим это и в социальных сетях. Мы видим это по болельщикам, которые, возможно, впервые или впервые за долгое время приезжают в США. Они убеждаются, что Америка действительно очень гостеприимна и обладает великолепной инфраструктурой. Наши стадионы уже построены, поэтому, по сравнению с другими странами-хозяйками, которым приходится тратить десятки миллиардов долларов, проведение турнира обошлось нам всего в несколько миллиардов. Замечательно видеть, с какой симпатией весь мир относится к США в год празднования 250-летия нашей страны. Это приносит огромное удовлетворение", - добавил Джулиани.
Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко, однако первые три матча состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь 100-летия турнира. Мировое первенство 2034 года примет Саудовская Аравия. Ранее США принимали турнир в 1994 году.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Генконсул не ждет больших групп туристов из России на играх ЧМ в Техасе
00:50
 
ФутболСШАКанадаМексикаДжанни ИнфантиноБи-би-сиМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Франция
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сенегал
    Ирак
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уругвай
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кабо-Верде
    Саудовская Аравия
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Новая Зеландия
    Бельгия
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Египет
    Иран
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала