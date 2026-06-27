США могут подать заявку на проведение ЧМ по футболу 2038 года с 64 сборными

"Если учесть, что однажды чемпионат мира может расшириться до 64 команд, думаю, Соединенные Штаты способны справиться с такой задачей. Но сначала давайте проведем нынешний чемпионат мира и дождемся 19 июля, а уже потом будем говорить о заявке на 2038 год или другие турниры", - приводит слова Джулиани BBC Sport.

"Нет страны, которая была бы лучше подготовлена к проведению чемпионата мира, чем Соединенные Штаты. Думаю, мы видим это и в социальных сетях. Мы видим это по болельщикам, которые, возможно, впервые или впервые за долгое время приезжают в США. Они убеждаются, что Америка действительно очень гостеприимна и обладает великолепной инфраструктурой. Наши стадионы уже построены, поэтому, по сравнению с другими странами-хозяйками, которым приходится тратить десятки миллиардов долларов, проведение турнира обошлось нам всего в несколько миллиардов. Замечательно видеть, с какой симпатией весь мир относится к США в год празднования 250-летия нашей страны. Это приносит огромное удовлетворение", - добавил Джулиани.