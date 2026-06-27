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У Нагорного родилась дочь - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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12:48 27.06.2026
У Нагорного родилась дочь

У олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Нагорного родилась дочь

© Соцсети спортсменаНикита Нагорный
Никита Нагорный - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Соцсети спортсмена
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил о рождении дочери.
  • У Никиты и его супруги Дарьи уже есть сын, рожденный в 2023 году.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный в Telegram-канале сообщил о рождении дочери.
Гимнаст опубликовал в Telegram-канале совместную фотографию с супругой Дарьей и новорожденной дочерью. У пары уже есть сын Марк, рожденный в 2023 году.
"26.06.2026! Доча!" - подписал фото Нагорный.
Нагорному 29 лет. Он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио в командном турнире. Также на его счету серебряная и две бронзовые награды Игр. Гимнаст является трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.
Никита Нагорный - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Нагорный прошел 60 метров на руках на шоу-забеге в Москве
6 июня, 20:31
 
Никита Нагорный
 
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