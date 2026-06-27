У Нагорного родилась дочь

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный в Telegram-канале сообщил о рождении дочери.

Гимнаст опубликовал в Telegram-канале совместную фотографию с супругой Дарьей и новорожденной дочерью. У пары уже есть сын Марк, рожденный в 2023 году.