У Нагорного родилась дочь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил о рождении дочери.
- У Никиты и его супруги Дарьи уже есть сын, рожденный в 2023 году.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный в Telegram-канале сообщил о рождении дочери.
Гимнаст опубликовал в Telegram-канале совместную фотографию с супругой Дарьей и новорожденной дочерью. У пары уже есть сын Марк, рожденный в 2023 году.
"26.06.2026! Доча!" - подписал фото Нагорный.