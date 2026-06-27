Краткий пересказ от РИА ИИ Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области.

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели пятью опорными пунктами и захватили 57 зданий в северо-западной части Красного Лимана.

На всех направлениях спецоперации ВСУ за сутки потеряли более 1340 военнослужащих и значительное количество техники, включая три истребителя МиГ-29.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" вытеснили украинские формирования с рубежей на западном берегу реки Гайчур и освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ходе боев украинские войска потеряли до взвода, пять боевых бронированных машин, автомобильную и мототехнику, шесть наземных роботизированных комплексов, а также 16 гексакоптеров типа "Баба-Яга". Освобождение Новоскелеватого создает условия для дальнейшего продвижения "Востока" в Днепропетровской области , отметили в ведомстве.

В сводке Миноборон говорится, что штурмовики группировки "Запад" продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение формирований ВСУ в Красном Лимане.

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели пятью опорными пунктами и захватили 57 зданий в северо-западной части города.

Кроме того, чтобы изолировать район боевых действий на западной окраине Красного Лимана, экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, которые пытались бежать из города на территорию базы отдыха "Голубые озера".

В Константиновке продолжаются активное наступление штурмовых подразделений "Южной" группировки на всех направлениях, в также зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки здесь освобождены 70 зданий.

На всех направлениях спецоперации ВСУ за сутки потеряли более 1340 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, девять артиллерийских орудий, станцию контрбатарейной борьбы, восемь станций радиоэлектронной борьбы.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам подготовки к запуску дальних беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средствами ПВО сбили три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", 16 управляемых авиабомб и 511 беспилотников самолетного типа.

ВСУ потеряли три истребителя

Утром МО РФ сообщило, что российские войска нанесли удар беспилотником "Герань" по подстанции 330 киловольт в Конотопе в Сумской области и обесточили ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах ВСУ.

Днем стало известно об уничтожении двух истребителей МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, которые готовились к вылету. Один из них находился уже с боекомплектом на стоянке перед укрытием. Второй в укрытии производил заправку. В результате удара по аэродрому двух беспилотников "Герань-4 Сикер" уничтожены два МиГ-29, топливозаправщик, специальный автомобиль АПА – 5Д (аэродромный подвижный агрегат), летный и инженерно-технический состав.

О потере еще одного такого истребителя сообщили воздушные силы ВСУ. Они утверждают, что МиГ-29 потерпел крушение в Полтавской области в ночь на субботу, летчик катапультировался.

Получит по заслугам

За все время с Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области, по-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Владимир Зеленский, угрожающий атаками по Крыму, перешел к риторике террориста из-за поражений на линии фронта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По словам депутата, киевский режим получит по заслугам за агрессию в отношении мирного населения.

Неудачные атаки

Украинские СМИ в субботу сообщали о взрывах в пригороде Харькова, Сумах и Ахтырке в Сумской области.

В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что украинское командование формирует сводные боевые группы территориальной обороны из мобилизованных, не прошедших базовую военную подготовку.

Наиболее подготовленных инструкторов 57-й отдельной мотопехотной бригады командование ВСУ перебросило на позиции в районе села Земляной Яр Харьковской области.