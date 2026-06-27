Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.06.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 27 июня 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили село Новоскелеватое в Днепропетровской области, а также нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 511 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 671 самолет, 284 вертолета, 170 160 беспилотников, 663 зенитных ракетных комплекса, 29 934 танка и других бронемашин, 1 749 реактивных систем залпового огня, 35 530 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 65 010 единиц автомобильной техники.