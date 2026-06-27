Российские военные уничтожили два МиГ-29 ВСУ в Николаевской области

В результате атаки с помощью двух БПЛА "Герань-4 сикер" были уничтожены оба МиГ-29 с боекомплектом, топливозаправщик, спецавтомобиль АПА – 5Д (аэродромный подвижный агрегат), а также пилоты и техники, готовившие самолеты к вылету.