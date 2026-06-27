Российские военные уничтожили два МиГ-29 ВСУ в Николаевской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные Силы уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.
- Удар по аэродрому был нанесен с применением двух беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер».
- Помимо самолетов, уничтожены топливозаправщик, специальный автомобиль АПА-5Д и летный и инженерно-технический состав.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, говорится в сообщении Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что на аэродроме Вознесенск в Николаевской области была выявлена подготовка к вылету двух украинских истребителей МиГ-29. Один из самолетов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй самолет в укрытии заправлял топливозаправщик.
В результате атаки с помощью двух БПЛА "Герань-4 сикер" были уничтожены оба МиГ-29 с боекомплектом, топливозаправщик, спецавтомобиль АПА – 5Д (аэродромный подвижный агрегат), а также пилоты и техники, готовившие самолеты к вылету.
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