Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 20 антенн, станций связи и терминалов Starlink на харьковском направлении.
- При обнаружении антенн и станций военнослужащие проводят дополнительную разведку и наносят удары по средствам связи, генераторам и личному составу подразделений связи.
- Выявлять и поражать даже замаскированные узлы связи удается благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных беспилотников и постоянному контролю за передвижениями противника.
БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 20 антенн, станций связи и терминалов Starlink на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Лютый.
"Бойцы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 20 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области", - рассказал командир.
По его словам, при обнаружении антенн и станций военнослужащие проводят дополнительную разведку, после чего наносят удары не только по самим средствам связи, но и по генераторам, обеспечивающим их питание, а также по личному составу подразделений связи.
Собеседник агентства отметил, что благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных беспилотников и постоянному контролю за передвижениями противника удается выявлять и поражать даже замаскированные узлы связи.