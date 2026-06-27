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Дроноводы "Севера" вывели из строя 20 узлов связи ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 27.06.2026
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Дроноводы "Севера" вывели из строя 20 узлов связи ВСУ под Харьковом

РИА Новости: дроноводы "Севера" вывели из строя 20 узлов связи ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 20 антенн, станций связи и терминалов Starlink на харьковском направлении.
  • При обнаружении антенн и станций военнослужащие проводят дополнительную разведку и наносят удары по средствам связи, генераторам и личному составу подразделений связи.
  • Выявлять и поражать даже замаскированные узлы связи удается благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных беспилотников и постоянному контролю за передвижениями противника.
БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 20 антенн, станций связи и терминалов Starlink на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Лютый.
"Бойцы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 20 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области", - рассказал командир.
По его словам, при обнаружении антенн и станций военнослужащие проводят дополнительную разведку, после чего наносят удары не только по самим средствам связи, но и по генераторам, обеспечивающим их питание, а также по личному составу подразделений связи.
Собеседник агентства отметил, что благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных беспилотников и постоянному контролю за передвижениями противника удается выявлять и поражать даже замаскированные узлы связи.
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