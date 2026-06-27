ВС России обесточили работавшие для ВСУ предприятия в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ударом дрона "Герань-2 Сикер" обесточили несколько предприятий в Сумской области, обеспечивавших ВСУ.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные ударом дрона "Герань-2 Сикер" обесточили несколько предприятий в Сумской области, обеспечивавших ВСУ, сообщили в Минобороны.
"В результате удара по подстанции 330 кВ в населенном пункте Конотоп был обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах вооруженных формирований Украины", — говорится в заявлении.
В Сумской и Харьковской областях действует группировка "Север". За неделю они уничтожили более 1575 украинских боевиков, пять ББМ, 88 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО и 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Кроме того, бойцы взяли под контроль населенный пункт Иволжанское. Его освобождение позволяет расширить полосу безопасности вдоль приграничья и укрепить позиции российских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18