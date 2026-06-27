ВС России обесточили работавшие для ВСУ предприятия в Сумской области

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские военные ударом дрона "Герань-2 Сикер" обесточили несколько предприятий в Сумской области, обеспечивавших ВСУ, сообщили в Минобороны.

Кроме того, бойцы взяли под контроль населенный пункт Иволжанское. Его освобождение позволяет расширить полосу безопасности вдоль приграничья и укрепить позиции российских войск.