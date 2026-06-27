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Корпус "Севера" поразил более 150 позиций ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 27.06.2026
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07:05 27.06.2026
Корпус "Севера" поразил более 150 позиций ВСУ под Харьковом

РИА Новости: бойцы "Севера" поразили более 150 позиций ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала июня артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили более 150 пунктов временной дислокации и блиндажей ВСУ в Харьковской области.
  • Для выявления противника используются беспилотники коптерного и самолетного типа, способные залетать вглубь территории примерно на 100 километров.
  • Удары наносились реактивной и ствольной артиллерией, а также подразделениями ударных беспилотников, поражались места размещения личного состава, средства связи, спутниковые терминалы Starlink, техника и вооружение.
БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня уничтожили более чем 150 пунктов временной дислокации и блиндажей ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
"С начала июня... артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" нанесли огневое поражение и уничтожили более 150 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области", - сказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.
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По его словам, воздушная разведка подразделений ведет постоянный поиск новых и контроль ранее обнаруженных целей. Для выявления противника используются беспилотники коптерного и самолетного типа, при этом последние способны залетать вглубь территории примерно на 100 километров. Он отметил, что качество съемки и передачи сигнала позволяет детально изучать районы как днем, так и ночью.
Собеседник агентства уточнил, что удары наносились реактивной и ствольной артиллерией, а также подразделениями ударных беспилотников. По его данным, поражались места размещения личного состава, средства связи, спутниковые терминалы Starlink, техника и вооружение.
В результате, как заявил офицер, противник понес невосполнимые потери, были разрушены блиндажи и инженерные сооружения, что позволило дезорганизовать оборону и нарушить управление подразделениями на линии боевого соприкосновения.
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