Краткий пересказ от РИА ИИ С начала июня артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили более 150 пунктов временной дислокации и блиндажей ВСУ в Харьковской области.

Для выявления противника используются беспилотники коптерного и самолетного типа, способные залетать вглубь территории примерно на 100 километров.

Удары наносились реактивной и ствольной артиллерией, а также подразделениями ударных беспилотников, поражались места размещения личного состава, средства связи, спутниковые терминалы Starlink, техника и вооружение.

БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня уничтожили более чем 150 пунктов временной дислокации и блиндажей ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

"С начала июня... артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" нанесли огневое поражение и уничтожили более 150 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области", - сказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.

По его словам, воздушная разведка подразделений ведет постоянный поиск новых и контроль ранее обнаруженных целей. Для выявления противника используются беспилотники коптерного и самолетного типа, при этом последние способны залетать вглубь территории примерно на 100 километров. Он отметил, что качество съемки и передачи сигнала позволяет детально изучать районы как днем, так и ночью.

Собеседник агентства уточнил, что удары наносились реактивной и ствольной артиллерией, а также подразделениями ударных беспилотников. По его данным, поражались места размещения личного состава, средства связи, спутниковые терминалы Starlink, техника и вооружение.