Ударные БПЛА ВС России за ночь уничтожили бронемашину "Новатор" ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты российских ударных БПЛА уничтожили гаубицу М101 американского производства и бронемашину «Новатор» ВСУ.
- В результате боевой работы расчетов БПЛА было уничтожено 5 пунктов управления БПЛА, 2 огневые группы.
- Потери ВСУ составили более 30 солдат.
КУРСК, 27 июн – РИА Новости. Расчеты российских ударных БПЛА уничтожили в темное время суток гаубицу М101 американского производства и бронемашину "Новатор" ВСУ, а также более 30 единиц вражеской живой силы в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что после обнаружения на командные пункты по штатным средствам связи были переданы координаты целей.
"Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов ФПВ дронов было уничтожено: 5 пунктов управления БпЛА, 2 огневые группы, гаубицу М101 и бронемашину "Новатор" ВСУ. Общая численность потерь составила более 30 солдат ВСУ", – говорится в сообщении.