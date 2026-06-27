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Ударные БПЛА ВС России за ночь уничтожили бронемашину "Новатор" ВСУ - РИА Новости, 27.06.2026
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06:08 27.06.2026
Ударные БПЛА ВС России за ночь уничтожили бронемашину "Новатор" ВСУ

Ударные БПЛА "Севера" за ночь уничтожили бронемашину "Новатор" ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты российских ударных БПЛА уничтожили гаубицу М101 американского производства и бронемашину «Новатор» ВСУ.
  • В результате боевой работы расчетов БПЛА было уничтожено 5 пунктов управления БПЛА, 2 огневые группы.
  • Потери ВСУ составили более 30 солдат.
КУРСК, 27 июн – РИА Новости. Расчеты российских ударных БПЛА уничтожили в темное время суток гаубицу М101 американского производства и бронемашину "Новатор" ВСУ, а также более 30 единиц вражеской живой силы в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что после обнаружения на командные пункты по штатным средствам связи были переданы координаты целей.
"Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов ФПВ дронов было уничтожено: 5 пунктов управления БпЛА, 2 огневые группы, гаубицу М101 и бронемашину "Новатор" ВСУ. Общая численность потерь составила более 30 солдат ВСУ", – говорится в сообщении.
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