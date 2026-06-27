Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты российских ударных БПЛА уничтожили гаубицу М101 американского производства и бронемашину «Новатор» ВСУ.

В результате боевой работы расчетов БПЛА было уничтожено 5 пунктов управления БПЛА, 2 огневые группы.

Потери ВСУ составили более 30 солдат.

КУРСК, 27 июн – РИА Новости. Расчеты российских ударных БПЛА уничтожили в темное время суток гаубицу М101 американского производства и бронемашину "Новатор" ВСУ, а также более 30 единиц вражеской живой силы в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".

Уточняется, что после обнаружения на командные пункты по штатным средствам связи были переданы координаты целей.