ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении.

Первый пункт управления был обнаружен в ходе воздушной разведки и уничтожен точными попаданиями FPV-дронов, второй — выявлен разведчиками и уничтожен с помощью БПЛА «Молния 2».

ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По данным ведомства, первый пункт управления БПЛА был обнаружен в ходе воздушной разведки.

"Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили цель противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток разведчики выявили еще один пункт управления БПЛА, оборудованный в гаражном помещении частного дома.