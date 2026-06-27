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ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 27.06.2026
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ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

Бойцы "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении.
  • Первый пункт управления был обнаружен в ходе воздушной разведки и уничтожен точными попаданиями FPV-дронов, второй — выявлен разведчиками и уничтожен с помощью БПЛА «Молния 2».
ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, первый пункт управления БПЛА был обнаружен в ходе воздушной разведки.
"Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили цель противника", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение суток разведчики выявили еще один пункт управления БПЛА, оборудованный в гаражном помещении частного дома.
"Финальным ударом послужило попадание из БпЛА "Молния 2". ПУ БпЛА был полностью уничтожен",- добавил в Минобороны России.
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