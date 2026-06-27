Бойцы "Севера" уничтожили двух "ждунов" ВСУ на сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разведчики-операторы беспилотных систем «Севера» обнаружили и уничтожили два дрона-«ждуна» ВСУ на сумском направлении.
- Дроны-«ждуны» были замаскированы под ветки и листву на грунтовой дороге и лесной тропе и готовились для засады на российскую технику или пехоту.
КУРСК, 27 июн - РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем "Севера" обнаружили и уничтожили два дрона-"ждуна" ВСУ на дорогах на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведовательного расчета с позывным Зоркий.
"Ежедневно проверяем тропы и дороги - как свои, так и противника, - на различные изменения в ландшафте. На грунтовой дороге и параллельной лесной тропе заметили предметы, которых раньше не было. Снизились, присмотрелись - а это дроны-"ждуны" с боевыми частями, замаскированные под ветки и листву", - заявил Зоркий.
По словам военнослужащего, противник готовил засаду для прохождения российской техники или пехоты.
"Работать решили сбросами ВОГ с разведывательных дронов - аккуратно, точно, без лишнего шума. Оба "ждуна" уничтожены прямыми попаданиями. Еще одна засада раскрыта, наши маршруты остаются безопасными", - добавил он.