Бойцы "Севера" уничтожили двух "ждунов" ВСУ на сумском направлении

"Ежедневно проверяем тропы и дороги - как свои, так и противника, - на различные изменения в ландшафте. На грунтовой дороге и параллельной лесной тропе заметили предметы, которых раньше не было. Снизились, присмотрелись - а это дроны-"ждуны" с боевыми частями, замаскированные под ветки и листву", - заявил Зоркий.