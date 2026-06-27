ВС России атаковали фортификационные укрепления ВСУ в Сумской области

КУРСК, 27 июн - РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем "Севера" с помощью ударных дронов "Молния" уничтожили заглубленные фортификационные укрепления ВСУ вместе с находившимся внутри личным составом на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Молот.

"Работали ночью в лесном массиве. В тепловизор заметили подозрительное перемещение - несколько тепловых точек, которые двигались, а затем резко пропали. Это четкий признак того, что противник ушел в заглубленные укрепления: блиндажи с перекрытиями или подземные укрытия", - заявил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Молот.