ВС России атаковали фортификационные укрепления ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разведчики-операторы беспилотных систем «Севера» уничтожили заглубленные фортификационные укрепления ВСУ на сумском направлении.
- Командир расчета с позывным Молот сообщил, что подозрительное перемещение противника было замечено с помощью тепловизора.
- Ударный дрон самолетного типа «Молния-2» поразил укрепление, что привело к мощному взрыву и вторичной детонации, в результате укрытие было разрушено, а личный состав уничтожен.
КУРСК, 27 июн - РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем "Севера" с помощью ударных дронов "Молния" уничтожили заглубленные фортификационные укрепления ВСУ вместе с находившимся внутри личным составом на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Молот.
"Работали ночью в лесном массиве. В тепловизор заметили подозрительное перемещение - несколько тепловых точек, которые двигались, а затем резко пропали. Это четкий признак того, что противник ушел в заглубленные укрепления: блиндажи с перекрытиями или подземные укрытия", - заявил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Молот.
Военнослужащий отметил, что было принято решение поражать объект ударными дронами самолетного типа.
"Подняли "Молнию-2" - ударный дрон самолетного типа, который идеально подходит для таких целей. Навели по координатам, в расчетное время дрон поразил перекрытие укрепления. Зафиксировали мощный взрыв и вторичную детонацию - боекомплект сработал, укрытие разрушено полностью, личный состав уничтожен", - добавил он.