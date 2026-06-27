Директор дома культуры на СВО стал разведчиком БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский военнослужащий, ранее работавший директором дома культуры, помогает в обнаружении целей противника в районе Нового Донбасса в ДНР.

Военнослужащий выявил американскую бронемашину MaxxPro ВСУ и передал ее координаты, после чего бронемашина была уничтожена.

Минобороны России сообщило об освобождении Нового Донбасса силами морской пехоты в составе группировки войск «Центр».

ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Российский военнослужащий, ранее работавший директором дома культуры, помог выявить американскую бронемашину MaxxPro ВСУ в районе населенного пункта Новый Донбасс в ДНР, рассказал РИА Новости комбат соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным Барс.

По словам командира третьего батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, военнослужащий проходит службу в подразделении беспилотных систем, занимается воздушной разведкой, корректировкой огня и обнаружением целей противника.

"Когда с северной части Нового Донбасса двигался MaxxPro, он быстро выявил технику и передал координаты ее движения. Благодаря его оперативным действиям расчеты FPV-дронов нанесли удар и уничтожили бронемашину", - отметил собеседник агентства.

Командир добавил, что военнослужащий неоднократно выявлял перемещения штурмовых групп противника и работу украинских минометных расчетов, обеспечивая подразделения актуальной разведывательной информацией.