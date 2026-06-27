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Директор дома культуры на СВО стал разведчиком БПЛА - РИА Новости, 27.06.2026
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Директор дома культуры на СВО стал разведчиком БПЛА

РИА Новости: директор дома культуры на СВО помог уничтожить бронемашину ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский военнослужащий, ранее работавший директором дома культуры, помогает в обнаружении целей противника в районе Нового Донбасса в ДНР.
  • Военнослужащий выявил американскую бронемашину MaxxPro ВСУ и передал ее координаты, после чего бронемашина была уничтожена.
  • Минобороны России сообщило об освобождении Нового Донбасса силами морской пехоты в составе группировки войск «Центр».
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Российский военнослужащий, ранее работавший директором дома культуры, помог выявить американскую бронемашину MaxxPro ВСУ в районе населенного пункта Новый Донбасс в ДНР, рассказал РИА Новости комбат соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным Барс.
По словам командира третьего батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, военнослужащий проходит службу в подразделении беспилотных систем, занимается воздушной разведкой, корректировкой огня и обнаружением целей противника.
"Когда с северной части Нового Донбасса двигался MaxxPro, он быстро выявил технику и передал координаты ее движения. Благодаря его оперативным действиям расчеты FPV-дронов нанесли удар и уничтожили бронемашину", - отметил собеседник агентства.
Командир добавил, что военнослужащий неоднократно выявлял перемещения штурмовых групп противника и работу украинских минометных расчетов, обеспечивая подразделения актуальной разведывательной информацией.
Минобороны России 16 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР силами морской пехоты в составе группировки войск "Центр".
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