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Дроны ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 27.06.2026
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Дроны ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Дроны "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты крылатых дронов «Молния-2» отряда «Яким» совместно с военнослужащими 352-го мотострелкового полка уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.
  • Командир расчета с позывным Батя сообщил, что операторы БПЛА противника осуществляли атаки на военные объекты и гражданское население.
КУРСК, 27 июн – РИА Новости. Расчеты крылатых дронов "Молния-2" отряда "Яким" совместно с военнослужащими 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области, откуда противник атаковал в том числе и гражданское население, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Батя.
"Расчет крылатых дронов "Молния-2" отряда "Яким" совместно с военнослужащими 352-го полка поразил укрепленный пункт с вражескими расчетами беспилотных летательных аппаратов в Сумской области", – сообщил агентству командир расчета беспилотных систем боевого отряда "Яким" группировки войск "Север" с позывным Батя.
Военнослужащий отметил, что операторы БПЛА противника, находившиеся в данном укреплении, осуществляли атаки не только на военные объекты, но и на гражданское население.
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