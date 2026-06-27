Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты крылатых дронов «Молния-2» отряда «Яким» совместно с военнослужащими 352-го мотострелкового полка уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

Командир расчета с позывным Батя сообщил, что операторы БПЛА противника осуществляли атаки на военные объекты и гражданское население.

КУРСК, 27 июн – РИА Новости. Расчеты крылатых дронов "Молния-2" отряда "Яким" совместно с военнослужащими 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области, откуда противник атаковал в том числе и гражданское население, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Батя.

"Расчет крылатых дронов "Молния-2" отряда "Яким" совместно с военнослужащими 352-го полка поразил укрепленный пункт с вражескими расчетами беспилотных летательных аппаратов в Сумской области", – сообщил агентству командир расчета беспилотных систем боевого отряда "Яким" группировки войск "Север" с позывным Батя.