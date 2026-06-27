ВС России не дали отступающим боевикам ВСУ закрепиться под Константиновкой

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Артиллеристы 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск не дали отступающим из Константиновки боевикам ВСУ закрепиться на новых рубежах в Алексеево-Дружковке, сообщили в Минобороны РФ.