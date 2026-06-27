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ВС России не дали отступающим боевикам ВСУ закрепиться под Константиновкой - РИА Новости, 27.06.2026
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05:07 27.06.2026
ВС России не дали отступающим боевикам ВСУ закрепиться под Константиновкой

Артиллеристы не дали отступающим боевикам ВСУ закрепиться под Константиновкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск не позволили боевикам ВСУ закрепиться на новых рубежах в Алексеево-Дружковке.
  • Операторы БПЛА обнаружили группы украинских боевиков, покинувших свои позиции в Константиновке, и передали координаты артиллерийским расчетам, которые нанесли огневой удар по выявленным укрытиям.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Артиллеристы 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск не дали отступающим из Константиновки боевикам ВСУ закрепиться на новых рубежах в Алексеево-Дружковке, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили группы украинских боевиков, покинувших свои позиции в Константиновке и пытавшихся укрыться в ближайшем населенном пункте - Алексеево-Дружковке", - говорится в сообщении.
Они подтвердили цели и уточнили координаты, после чего передали информацию артиллерийским расчетам.
"Получив целеуказание, артиллеристы 3-го армейского корпуса нанесли огневой удар по выявленным укрытиям. В результате поражения живая сила противника была уничтожена до того, как смогла организовать новую линию обороны", - отметили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
ВС России уничтожили танк Leopard ВСУ на окраине Константиновки
05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
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