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ВС России уничтожили танк Leopard ВСУ на окраине Константиновки - РИА Новости, 27.06.2026
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ВС России уничтожили танк Leopard ВСУ на окраине Константиновки

ВС России дронами уничтожили танк Leopard ВСУ на окраине Константиновки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие российской «Южной» группировки уничтожили танк Leopard на окраине Константиновки.
  • Танк Leopard был обнаружен и идентифицирован с помощью FPV-дрона, после чего был уничтожен последующими попаданиями.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской "Южной" группировки ударами дронов уничтожили танк Leopard на окраине Константиновки, сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили замаскированный танк Leopard на окраине Константиновки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что танк обнаружил оператор FPV-дрона подразделения войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки.
После первого попадания российские военнослужащие однозначно идентифицировали боевую машину как танк немецкого производства Leopard на закрытой огневой позиции.
"Несколькими последующими попаданиями танк, находящийся на вооружении ВСУ, был уничтожен", - уточнили в МО РФ.
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