ВС России уничтожили танк Leopard ВСУ на окраине Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие российской «Южной» группировки уничтожили танк Leopard на окраине Константиновки.
- Танк Leopard был обнаружен и идентифицирован с помощью FPV-дрона, после чего был уничтожен последующими попаданиями.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской "Южной" группировки ударами дронов уничтожили танк Leopard на окраине Константиновки, сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили замаскированный танк Leopard на окраине Константиновки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что танк обнаружил оператор FPV-дрона подразделения войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки.
После первого попадания российские военнослужащие однозначно идентифицировали боевую машину как танк немецкого производства Leopard на закрытой огневой позиции.