Астроном рассказал, какие созвездия можно будет наблюдать в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ В июле можно будет наблюдать летне-осенний треугольник, образованный самыми яркими звездами созвездий Лира, Лебедь и Орел.

С 23 часов до 2 часов ночи можно увидеть туманность Кольцо в Лире, шаровое скопление М13 в Геркулесе, галактику Туманность Андромеды с помощью бинокля или небольшого телескопа.

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Летне-осенний треугольник, образованный самыми яркими звездами созвездий Лира, Лебедь и Орел, можно будет наблюдать в июле, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

По словам ученого, в июле ночи продолжают оставаться светлыми. Достаточно темный период для астрономических наблюдений длится примерно с 23 часов до 2 часов ночи.

"В это время можно увидеть, что на небе уже полностью доминирует летне-осенний треугольник, который образуют Вега, Денеб и Альтаир - самые яркие звезды созвездий Лира, Лебедь и Орел", - рассказал Алексеев.