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Астроном рассказал, какие созвездия можно будет наблюдать в июле - РИА Новости, 27.06.2026
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04:39 27.06.2026
Астроном рассказал, какие созвездия можно будет наблюдать в июле

Алексеев: в июле можно будет увидеть треугольник созвездий Лиры, Лебедя и Орла

CC BY 2.0 / Ryan Wick / TelescopeТелескоп под открытым небом
Телескоп под открытым небом - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
CC BY 2.0 / Ryan Wick / Telescope
Телескоп под открытым небом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июле можно будет наблюдать летне-осенний треугольник, образованный самыми яркими звездами созвездий Лира, Лебедь и Орел.
  • С 23 часов до 2 часов ночи можно увидеть туманность Кольцо в Лире, шаровое скопление М13 в Геркулесе, галактику Туманность Андромеды с помощью бинокля или небольшого телескопа.
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Летне-осенний треугольник, образованный самыми яркими звездами созвездий Лира, Лебедь и Орел, можно будет наблюдать в июле, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
По словам ученого, в июле ночи продолжают оставаться светлыми. Достаточно темный период для астрономических наблюдений длится примерно с 23 часов до 2 часов ночи.
"В это время можно увидеть, что на небе уже полностью доминирует летне-осенний треугольник, который образуют Вега, Денеб и Альтаир - самые яркие звезды созвездий Лира, Лебедь и Орел", - рассказал Алексеев.
С помощью бинокля или небольшого телескопа можно рассмотреть известные объекты любительской астрономии: туманность Кольцо в Лире, шаровое скопление М13 в Геркулесе, галактику Туманность Андромеды.
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