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Ямаль выйдет в старте сборной Испании на матч ЧМ с уругвайцами - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
01:53 27.06.2026
Ямаль выйдет в старте сборной Испании на матч ЧМ с уругвайцами

Ямаль выйдет в стартовом составе сборной Испании на матч ЧМ с уругвайцами

© REUTERS / Claudia GrecoЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© REUTERS / Claudia Greco
Ламин Ямаль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Ламин Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч против команды Уругвая.
  • Встреча группы H пройдет в Гвадалахаре (Мексика) в ночь на субботу и начнется в 3:00 мск.
  • Сборная Испании с четырьмя очками возглавляет группу H, Уругвайцы (2) идут вторыми.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нападающий Ламин Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Уругвая.
Встреча группы H пройдет в Гвадалахаре (Мексика) в ночь на субботу и начнется в 3:00 мск.
Стартовый состав сборной Испании выглядит следующим образом: Унаи Симон (вратарь), Маркос Льоренте, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Микель Мерино, Алекс Баэна, Родри (капитан), Педри, Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль.
В составе сборной Уругвая с первых минут выйдут Фернандо Муслера (вратарь), Себастьян Касерес, Гильермо Варела, Матиас Оливера, Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде (капитан), Агустин Каноббио, Макси Араухо, Хуан Мануэль Санабрия, Дарвин Нуньес.
Сборная Испании с четырьмя очками возглавляет группу H. Уругвайцы (2) идут вторыми. На третьей и четвертой строчке располагаются команды Кабо-Верде (2) и Саудовской Аравии (1) соответственно.
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