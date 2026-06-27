Ямаль выйдет в старте сборной Испании на матч ЧМ с уругвайцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Ламин Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч против команды Уругвая.
- Встреча группы H пройдет в Гвадалахаре (Мексика) в ночь на субботу и начнется в 3:00 мск.
- Сборная Испании с четырьмя очками возглавляет группу H, Уругвайцы (2) идут вторыми.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нападающий Ламин Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Уругвая.
Встреча группы H пройдет в Гвадалахаре (Мексика) в ночь на субботу и начнется в 3:00 мск.
Стартовый состав сборной Испании выглядит следующим образом: Унаи Симон (вратарь), Маркос Льоренте, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Микель Мерино, Алекс Баэна, Родри (капитан), Педри, Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль.
В составе сборной Уругвая с первых минут выйдут Фернандо Муслера (вратарь), Себастьян Касерес, Гильермо Варела, Матиас Оливера, Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде (капитан), Агустин Каноббио, Макси Араухо, Хуан Мануэль Санабрия, Дарвин Нуньес.
Сборная Испании с четырьмя очками возглавляет группу H. Уругвайцы (2) идут вторыми. На третьей и четвертой строчке располагаются команды Кабо-Верде (2) и Саудовской Аравии (1) соответственно.