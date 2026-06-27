Отравившиеся на дне рождения в Солнечногорске находятся в тяжелом состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два человека погибли и шесть пострадали в результате отравления неизвестным веществом в Солнечногорске.
- Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое, двое отказались от госпитализации.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Состояние четырех госпитализированных после отравления на дне рождении в Солнечногорске оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в минздраве Московской области.
Ранее в подмосковной прокуратуре сообщили, что два человека погибли, еще шесть пострадали в результате отравления неизвестным веществом в ходе празднования дня рождения в Солнечногорске.
"В результате происшествия погибли два и пострадали еще шесть человек, они были доставлены бригадами скорой помощи в больницы Московской области. В настоящее время состояние четырех из них оценивается как тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что еще двое пострадавших отказались от дальнейшей госпитализации и покинули медучреждения.