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Отравившиеся на дне рождения в Солнечногорске находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.06.2026
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12:05 27.06.2026 (обновлено: 12:20 27.06.2026)
Отравившиеся на дне рождения в Солнечногорске находятся в тяжелом состоянии

Состояние четырех отравившихся на дне рождения в Солнечногорске остается тяжелым

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека погибли и шесть пострадали в результате отравления неизвестным веществом в Солнечногорске.
  • Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое, двое отказались от госпитализации.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Состояние четырех госпитализированных после отравления на дне рождении в Солнечногорске оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в минздраве Московской области.
Ранее в подмосковной прокуратуре сообщили, что два человека погибли, еще шесть пострадали в результате отравления неизвестным веществом в ходе празднования дня рождения в Солнечногорске.
"В результате происшествия погибли два и пострадали еще шесть человек, они были доставлены бригадами скорой помощи в больницы Московской области. В настоящее время состояние четырех из них оценивается как тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что еще двое пострадавших отказались от дальнейшей госпитализации и покинули медучреждения.
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ПроисшествияСолнечногорскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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