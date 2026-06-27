В Подмосковье два человека погибли от отравления неизвестным веществом

Краткий пересказ от РИА ИИ 27 июня 2026 года в Солнечногорске восемь человек отравились неизвестным веществом во время празднования дня рождения.

Двое пострадавших скончались до прибытия скорой помощи, еще шесть человек были госпитализированы.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Солнечногорске два человека погибли, отравившись на праздновании дня рождения, сообщили в подмосковной прокуратуре.

"По предварительным данным, 27 июня 2026 года в частном домовладении на территории городского округа Солнечногорск в ходе празднования дня рождения отравление неизвестным веществом получили восемь человек", — говорится в сообщении

Два человека умерли до приезда скорой, еще шестерых доставили в больницу. В подмосковном Минздраве добавили, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии, остальные отказались от дальнейшей госпитализации.

"Окончательные выводы о причинах отравления будут сделаны по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз", — сообщила региональная прокуратура.