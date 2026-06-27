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В Подмосковье два человека погибли от отравления неизвестным веществом - РИА Новости, 27.06.2026
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11:37 27.06.2026 (обновлено: 14:00 27.06.2026)
В Подмосковье два человека погибли от отравления неизвестным веществом

В Подмосковье при массовом отравлении два человека погибли, шесть пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 27 июня 2026 года в Солнечногорске восемь человек отравились неизвестным веществом во время празднования дня рождения.
  • Двое пострадавших скончались до прибытия скорой помощи, еще шесть человек были госпитализированы.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Солнечногорске два человека погибли, отравившись на праздновании дня рождения, сообщили в подмосковной прокуратуре.
"По предварительным данным, 27 июня 2026 года в частном домовладении на территории городского округа Солнечногорск в ходе празднования дня рождения отравление неизвестным веществом получили восемь человек", — говорится в сообщении.
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Два человека умерли до приезда скорой, еще шестерых доставили в больницу. В подмосковном Минздраве добавили, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии, остальные отказались от дальнейшей госпитализации.
"Окончательные выводы о причинах отравления будут сделаны по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз", — сообщила региональная прокуратура.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что, предварительно, люди отравились мефедроном.
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