В Подмосковье два человека погибли от отравления неизвестным веществом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 27 июня 2026 года в Солнечногорске восемь человек отравились неизвестным веществом во время празднования дня рождения.
- Двое пострадавших скончались до прибытия скорой помощи, еще шесть человек были госпитализированы.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Солнечногорске два человека погибли, отравившись на праздновании дня рождения, сообщили в подмосковной прокуратуре.
"По предварительным данным, 27 июня 2026 года в частном домовладении на территории городского округа Солнечногорск в ходе празднования дня рождения отравление неизвестным веществом получили восемь человек", — говорится в сообщении.
Два человека умерли до приезда скорой, еще шестерых доставили в больницу. В подмосковном Минздраве добавили, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии, остальные отказались от дальнейшей госпитализации.
"Окончательные выводы о причинах отравления будут сделаны по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз", — сообщила региональная прокуратура.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что, предварительно, люди отравились мефедроном.
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20 декабря 2025, 19:31