Названо слово русского языка с наибольшим числом синонимов ​

Краткий пересказ от РИА ИИ Слово «очень» обладает рекордным числом синонимов в русском языке — около 100 единиц.

Среди синонимов слова «очень» встречаются нейтральные, книжные, разговорные, просторечные и устаревшие.

Разные синонимы слова «очень» используются в зависимости от стиля, речевой ситуации и части речи.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Рекордным числом синонимов в русском языке обладает слово "очень", у него насчитывается порядка 100 близких по значению единиц, заявила РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

"Лидером по числу синонимов в русском языке можно считать наречие "очень". По данным некоторых словарей, у слова насчитывается порядка 100 единиц, близких по значению", — сказала Ольховская

Она добавила, что среди них встречаются нейтральные и книжные (весьма, крайне, чрезвычайно), разговорные (жутко, чертовски, страшно), просторечные (дюже, страсть как, оченно) и даже устаревшие (зело, вельми) синонимы.

"Такое разнообразие обусловлено тем, что категория интенсивности крайне востребована в речи и позволяет передавать разные градусы высокой степени признака, а также оттенки экспрессии", — пояснила эксперт.

Так, в разных речевых ситуациях можно сказать "очень устал", "порядком устал", "смертельно устал", "устал как собака" – и каждый раз это будет звучать по-новому.

Ольховская подчеркнула, что многие синонимы слова "очень" специализируются на определенных частях речи. Например, "на редкость" легко сочетается с прилагательным, но не с глаголом: "на редкость проголодаться" не говорят. А "порядочно", напротив, уместно с глаголами ("порядочно замерзнуть"), но не с прилагательными: "порядочно умный" звучит неестественно.