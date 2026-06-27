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Названо слово русского языка с наибольшим числом синонимов ​ - РИА Новости, 27.06.2026
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03:17 27.06.2026 (обновлено: 05:51 27.06.2026)
Названо слово русского языка с наибольшим числом синонимов ​

Ольховская: слово "очень" обладает наибольшим числом синонимов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСловарь
Словарь - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слово «очень» обладает рекордным числом синонимов в русском языке — около 100 единиц.
  • Среди синонимов слова «очень» встречаются нейтральные, книжные, разговорные, просторечные и устаревшие.
  • Разные синонимы слова «очень» используются в зависимости от стиля, речевой ситуации и части речи.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Рекордным числом синонимов в русском языке обладает слово "очень", у него насчитывается порядка 100 близких по значению единиц, заявила РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.
"Лидером по числу синонимов в русском языке можно считать наречие "очень". По данным некоторых словарей, у слова насчитывается порядка 100 единиц, близких по значению", — сказала Ольховская.
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Она добавила, что среди них встречаются нейтральные и книжные (весьма, крайне, чрезвычайно), разговорные (жутко, чертовски, страшно), просторечные (дюже, страсть как, оченно) и даже устаревшие (зело, вельми) синонимы.
"Такое разнообразие обусловлено тем, что категория интенсивности крайне востребована в речи и позволяет передавать разные градусы высокой степени признака, а также оттенки экспрессии", — пояснила эксперт.
Так, в разных речевых ситуациях можно сказать "очень устал", "порядком устал", "смертельно устал", "устал как собака" – и каждый раз это будет звучать по-новому.
Ольховская подчеркнула, что многие синонимы слова "очень" специализируются на определенных частях речи. Например, "на редкость" легко сочетается с прилагательным, но не с глаголом: "на редкость проголодаться" не говорят. А "порядочно", напротив, уместно с глаголами ("порядочно замерзнуть"), но не с прилагательными: "порядочно умный" звучит неестественно.
"Получается, что рекордное число синонимов у слова "очень" объясняется не только востребованностью самой идеи высокой степени, но и тем, что разные синонимы обслуживают разные стили, разные речевые ситуации и разные части речи", — заключила Ольховская.
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