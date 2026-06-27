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Словакия не будет участвовать в военной помощи Украине, заявил Фицо - РИА Новости, 27.06.2026
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15:11 27.06.2026 (обновлено: 15:12 27.06.2026)
Словакия не будет участвовать в военной помощи Украине, заявил Фицо

Фицо заявил, что у Словакии нет причин участвовать в военной помощи Украине

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что у страны нет причин выделять средства на военную помощь Украине.
  • Словакия не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Киеву на 70 миллиардов евро от НАТО, добавил он.
  • По мнению Фицо, оказание такой помощи только продлевает конфликт.
БРАТИСЛАВА, 27 июн - РИА Новости. Причин для выделения средств на военную помощь Украине у Словакии нет, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
В среду Фицо сообщил, что Словакия не будет выделять из бюджета средства на военную помощь Украине и участвовать таким образом в новом пакете финансовой помощи Киеву на 70 миллиардов евро от НАТО.
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"У Словакии… нет причин присоединяться к каким угодно военным кредитам для Украины", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".

По его мнению, оказание такой помощи только продлевает конфликт.
"Поскольку мы не участвовали в военном кредите для Украины в рамках Европейского союза, я буду вести переговоры (с высшими должностными лицами Словакии - ред.) таким образом, чтобы у словацкой делегации не было мандата для одобрения присоединения Словакии к новой военной помощи для Украины", - сказал Фицо.
Он сообщил, что словацкую делегацию на саммите НАТО, который запланирован на начало июля в Анкаре, возглавит президент республики Петер Пеллегрини.
Агентство Ansa со ссылкой на дипломатические источники ранее сообщило, что итоговое заявление саммита НАТО в Анкаре может включать обязательство союзников ежегодно выделять на военную помощь Украине около 70 миллиардов евро в течение нескольких лет.
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