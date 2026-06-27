Словакия не будет участвовать в военной помощи Украине, заявил Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что у страны нет причин выделять средства на военную помощь Украине.

Словакия не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Киеву на 70 миллиардов евро от НАТО, добавил он.

По мнению Фицо, оказание такой помощи только продлевает конфликт.

БРАТИСЛАВА, 27 июн - РИА Новости. Причин для выделения средств на военную помощь Украине у Словакии нет, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

В среду Фицо сообщил, что Словакия не будет выделять из бюджета средства на военную помощь Украине и участвовать таким образом в новом пакете финансовой помощи Киеву на 70 миллиардов евро от НАТО.

« "У Словакии… нет причин присоединяться к каким угодно военным кредитам для Украины", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".

По его мнению, оказание такой помощи только продлевает конфликт.

"Поскольку мы не участвовали в военном кредите для Украины в рамках Европейского союза, я буду вести переговоры (с высшими должностными лицами Словакии - ред.) таким образом, чтобы у словацкой делегации не было мандата для одобрения присоединения Словакии к новой военной помощи для Украины", - сказал Фицо.

Он сообщил, что словацкую делегацию на саммите НАТО, который запланирован на начало июля в Анкаре, возглавит президент республики Петер Пеллегрини.