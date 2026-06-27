ПВО уничтожила семь украинских БПЛА в Тульской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА в Тульской области.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны уничтожили семь украинских БПЛА в Тульской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Ночью семь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что, предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.