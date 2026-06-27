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Болельщики сборных Ирана и Египта увидят в Сиэтле ЛГБТ*-пропаганду - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
01:14 27.06.2026 (обновлено: 07:31 27.06.2026)
Болельщики сборных Ирана и Египта увидят в Сиэтле ЛГБТ*-пропаганду

Болельщики сборных Ирана и Египта увидят в Сиэтле бездомных и ЛГБТ-пропаганду

© РИА Новости / О. Иванов | Перейти в медиабанкНочной Сиэтл
Ночной Сиэтл - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / О. Иванов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матч сборных Ирана и Египта в рамках чемпионата мира по футболу начнется в 06:00 мск в субботу в Сиэтле.
  • Болельщики в Сиэтле увидят бездомных у башни Спейс-Нидл.
  • В Сиэтле распространена пропаганда ЛГБТ*-движения (движение в РФ признано экстремистским и запрещено), и выступления в его поддержку ожидаются во время матча, несмотря на просьбы сборной Ирана и сборной Египта об их отмене.
СИЭТЛ (США), 27 июн - РИА Новости. Болельщики по пути на стадион в Сиэтле, где в субботу сыграют в рамках чемпионата мира по футболу сборные Ирана и Египта, увидят в городе бездомных и ЛГБТ*-пропаганду (движение в РФ признано экстремистским и запрещено), передает корреспондент РИА Новости.
Матч сборных Ирана и Египта начнется в 06.00 мск в субботу.
С бездомными сталкиваются болельщики у самой узнаваемой городской достопримечательности - башни Спейс-Нидл. Там они представлены во всех видах: в состоянии опьянения босоногий темнокожий мужчина листает газету, на перекрестке - другой бездомный, окруженный тюками, часть этих мешков скрыты под зонтом. Рядом мимо заросшего волосам пьяного бездомного, сидящего под кустом, проходят мужчина и женщина в футболках египетской сборной. Людей в форме команды Ирана в центре города незаметно.
Пропаганда запрещенного в РФ ЛГБТ*-движения в Сиэтле повсеместна. Экстремистский флаг развевается над пришвартованной в порту напротив зоны для болельщиков 50-метровой яхты. В городе ожидаются выступления в поддержку экстремистского движения, которые просили отменить как сборная Египта, так и сборная Ирана. В Сиэтле в местном отделении оргкомитете чемпионата при этом отказались запретить даже флаги движения на стадионе.
В городе в течение дня наблюдались краткосрочные осадки, сохраняется облачность, температура около 18 градусов, небольшой ветер.
После двух ничьих сборная Ирана идет на втором месте в своей группе, Египет с четырьмя очками возглавляет таблицу группы. Власти США требуют от футболистов покинуть страну тем же вечером, оставляя на игру, восстановление и отбытие лишь четыре часа. После ничьей с Бельгией на вопрос РИА Новости главный тренер иранцев Амир Галенои заявил, что обращение с командой влияет на результат, который она демонстрирует.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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