Шара Буллет победил бразильца Перейру на турнире UFC в Баку

Магомедов дебютировал в UFC в октябре 2023 года. Профессиональный рекорд 32-летнего россиянина в MMA - 17 побед и одно поражение. На счету 32-летнего Перейры 32 победы, 15 поражений, еще два поединка признаны несостоявшимися.