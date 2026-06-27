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Шара Буллет победил бразильца Перейру на турнире UFC в Баку - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Единоборства
 
21:36 27.06.2026
Шара Буллет победил бразильца Перейру на турнире UFC в Баку

Шара Буллет победил бразильца Перейру на турнире UFC Fight Night в Баку

© UFCШара Буллет
Шара Буллет - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© UFC
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боец MMA Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) победил бразильца Мишела Перейру в соглавном бою турнира UFC Fight Night 280 в Баку.
  • Икрам Алискеров одержал победу над бразильцем Брунно Феррейрой в поединке основного карда турнира.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) одолел бразильца Мишела Перейру в соглавном бою турнира UFC в Баку.
Поединок турнира UFC Fight Night 280 в средней весовой категории завершился решением судей по итогам трех раундов.
Магомедов дебютировал в UFC в октябре 2023 года. Профессиональный рекорд 32-летнего россиянина в MMA - 17 побед и одно поражение. На счету 32-летнего Перейры 32 победы, 15 поражений, еще два поединка признаны несостоявшимися.
Также в поединке основного карда, прошедшем в среднем весе, россиянин Икрам Алискеров победил бразильца Брунно Феррейру единогласным решением судей. Для Алискерова эта победа стала 18-й в MMA при двух поражениях.
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ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)Икрам АлискеровUFC
 
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