Шара Буллет победил бразильца Перейру на турнире UFC в Баку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский боец MMA Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) победил бразильца Мишела Перейру в соглавном бою турнира UFC Fight Night 280 в Баку.
- Икрам Алискеров одержал победу над бразильцем Брунно Феррейрой в поединке основного карда турнира.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) одолел бразильца Мишела Перейру в соглавном бою турнира UFC в Баку.
Поединок турнира UFC Fight Night 280 в средней весовой категории завершился решением судей по итогам трех раундов.
Магомедов дебютировал в UFC в октябре 2023 года. Профессиональный рекорд 32-летнего россиянина в MMA - 17 побед и одно поражение. На счету 32-летнего Перейры 32 победы, 15 поражений, еще два поединка признаны несостоявшимися.
Также в поединке основного карда, прошедшем в среднем весе, россиянин Икрам Алискеров победил бразильца Брунно Феррейру единогласным решением судей. Для Алискерова эта победа стала 18-й в MMA при двух поражениях.
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