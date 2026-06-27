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Гарифуллина высказалась о словах Тимоти Шаламе об опере - РИА Новости, 27.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:09 27.06.2026
Гарифуллина высказалась о словах Тимоти Шаламе об опере

Гарифуллина: Тимоти Шаламе не состоялся бы как артист без классической школы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Тимоти Шаламе
Актер Тимоти Шаламе - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Тимоти Шаламе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оперная певица Аида Гарифуллина заявила, что американский актер Тимоти Шаламе не состоялся бы как артист без классической школы искусства.
  • Тимоти Шаламе ранее выступил с критикой в адрес оперы и балета, назвав классическое искусство «никому не интересным».
  • Гарифуллина отметила, что у Шаламе мама и бабушка были профессиональными классическими балеринами.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина заявила в интервью РИА Новости, что американский актер Тимоти Шаламе не состоялся бы как артист без классической школы искусства.
Шаламе в интервью с Мэттью Макконахи ранее выступил с критикой в адрес оперы и балета, назвав классическое искусство "никому не интересным". Высказывания Шаламе вызвали волну негодования культурных институций по всему миру. Многие звездные коллеги артиста посчитали его слова оскорбительными и вступились за деятелей сценических искусств.
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"Я считаю, что классическое образование - база для всего, от него идут истоки. Не было бы и Тимоти Шаламе без классического искусства. Он просто очень молодой артист. Я уверена, что он поменяет мнение и, может быть, даже полюбит оперу", - сказала артистка.
По ее словам, подобные заявления часто отражают личный опыт, а не объективную оценку жанра в целом.
"Мне кажется, он говорил о том, что это неинтересно ему. Человек не может говорить за весь мир - он говорит о том, что чувствует сам", - отметила певица.
Гарифуллина также обратила внимание на семейный бэкграунд актера, связанный с классическим танцем.
"Забавно, что у Тимоти Шаламе и мама, и бабушка были профессиональными классическими балеринами", - добавила она.
Гарифуллина - российская оперная певица, заслуженная артистка России и Татарстана, лауреат международных конкурсов. Она выступает на крупнейших мировых сценах, включая "Ковент-Гарден" в Лондоне, Венскую государственную оперу и Парижскую национальную оперу, и регулярно участвует в международных музыкальных фестивалях.
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