Краткий пересказ от РИА ИИ Оперная певица Аида Гарифуллина заявила, что американский актер Тимоти Шаламе не состоялся бы как артист без классической школы искусства.

Тимоти Шаламе ранее выступил с критикой в адрес оперы и балета, назвав классическое искусство «никому не интересным».

Гарифуллина отметила, что у Шаламе мама и бабушка были профессиональными классическими балеринами.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина заявила в интервью РИА Новости, что американский актер Тимоти Шаламе не состоялся бы как артист без классической школы искусства.

Шаламе в интервью с Мэттью Макконахи ранее выступил с критикой в адрес оперы и балета, назвав классическое искусство "никому не интересным". Высказывания Шаламе вызвали волну негодования культурных институций по всему миру. Многие звездные коллеги артиста посчитали его слова оскорбительными и вступились за деятелей сценических искусств.

"Я считаю, что классическое образование - база для всего, от него идут истоки. Не было бы и Тимоти Шаламе без классического искусства. Он просто очень молодой артист. Я уверена, что он поменяет мнение и, может быть, даже полюбит оперу", - сказала артистка.

По ее словам, подобные заявления часто отражают личный опыт, а не объективную оценку жанра в целом.

"Мне кажется, он говорил о том, что это неинтересно ему. Человек не может говорить за весь мир - он говорит о том, что чувствует сам", - отметила певица.

Гарифуллина также обратила внимание на семейный бэкграунд актера, связанный с классическим танцем.

"Забавно, что у Тимоти Шаламе и мама, и бабушка были профессиональными классическими балеринами", - добавила она.