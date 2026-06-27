В Севастополе объявили вторую за день воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе второй раз за субботу была объявлена воздушная тревога.
- Из-за тревоги в городе приостановлена работа общественного транспорта, в том числе морского.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за субботу объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Сигнал тревоги поступил в 18.33 мск. В городе приостановлена работа общественного транспорта, в том числе морского.
В Севастополе объявили воздушную тревогу
26 мая, 08:10