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В Севастополе объявили вторую за день воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2026
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18:43 27.06.2026 (обновлено: 18:45 27.06.2026)
В Севастополе объявили вторую за день воздушную тревогу

Развожаев сообщил об объявлении в Севастополе второй за день воздушной тревоги

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе второй раз за субботу была объявлена воздушная тревога.
  • Из-за тревоги в городе приостановлена работа общественного транспорта, в том числе морского.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за субботу объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Сигнал тревоги поступил в 18.33 мск. В городе приостановлена работа общественного транспорта, в том числе морского.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В Севастополе объявили воздушную тревогу
26 мая, 08:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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