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Дюков предположил, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
16:02 27.06.2026 (обновлено: 16:03 27.06.2026)
Дюков предположил, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026

Дюков: сборная России на чемпионате мира была бы вполне конкурентоспособной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФС Александр Дюков
Президент РФС Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФС Александр Дюков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России была бы конкурентоспособной на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.
  • Турнир впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран и завершится 19 июля.
  • Дюков отметил важность чемпионата мира для определения тенденций и сравнения стилей футбола.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России была бы конкурентоспособной на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Турнир впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран и завершится 19 июля.
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"Большое количество матчей проводятся в ночное время, это не позволяет следить внимательнее. Но по мере возможности, безусловно, слежу за тем, что происходит на чемпионате мира. Если говорить о возможном выступлении нашей сборной, то не хотелось бы рассуждать в сослагательном наклонении. Могу сказать одно - мы были бы вполне конкурентоспособны на этом турнире", - сказал Дюков в разговоре с журналистами.
"Чемпионат мира - важное событие для футбола. На нем определяются тенденции, можно сравнить различные стили и понять, какие из них являются более предпочтительными. Такие турниры важны и с точки зрения индустрии футбола в целом. Важно увидеть, как проводятся матчи, как они организованы, освещаются, транслируются", - добавил президент РФС.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
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