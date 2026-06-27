Дюков предположил, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России была бы конкурентоспособной на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

Турнир впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран и завершится 19 июля.

Дюков отметил важность чемпионата мира для определения тенденций и сравнения стилей футбола.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России была бы конкурентоспособной на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Турнир впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран и завершится 19 июля.

"Большое количество матчей проводятся в ночное время, это не позволяет следить внимательнее. Но по мере возможности, безусловно, слежу за тем, что происходит на чемпионате мира. Если говорить о возможном выступлении нашей сборной, то не хотелось бы рассуждать в сослагательном наклонении. Могу сказать одно - мы были бы вполне конкурентоспособны на этом турнире", - сказал Дюков в разговоре с журналистами.

Чемпионат мира - важное событие для футбола. На нем определяются тенденции, можно сравнить различные стили и понять, какие из них являются более предпочтительными. Такие турниры важны и с точки зрения индустрии футбола в целом. Важно увидеть, как проводятся матчи, как они организованы, освещаются, транслируются", - добавил президент РФС.