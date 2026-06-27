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Жительница Саратова заявила, что не удерживает дочь в доме - РИА Новости, 27.06.2026
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01:20 27.06.2026 (обновлено: 05:59 27.06.2026)
Жительница Саратова заявила, что не удерживает дочь в доме

Жительница Саратова, вопреки заявлению дочери, утверждает, что не держит ее дома

© РИА Новости / Андрей Васильев | Перейти в медиабанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать 16-летней девушки Наталья из Саратова заявила, что не удерживала свою дочь дома, объяснив долгий перерыв в обучении дочери жизненными трудностями.
  • Дочь Натальи перешла на домашнее обучение после конфликта с учителями, а потерю интереса к учебе мать связала с обострением у девочки хронического заболевания и стрессом от личных событий.
  • В сентябре дочь Натальи, по ее словам, планирует начать онлайн-обучение в официальной государственной школе.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мать 16-летней девушки Наталья из Саратова в беседе с РИА Новости заявила, что она не удерживала свою дочь дома, о чем сообщала сама девушка, объяснив долгий перерыв в ее обучении жизненными трудностями.
Наталья заявила РИА Новости, что ее дочь окончила два класса в школе в Адыгее, а затем перешла на домашнее обучение из-за конфликта с учителями. Мать-педагог до четвертого класса обучала дочь сама, позже они переехали в Ростов-на-Дону.
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"(Там — Прим. ред.) меня сбивает машина, я даже не подумала, что у меня ребенок перестал учиться просто потому, что получил стресс — братья уехали (На учебу в Москву, — Прим. ред.), маму сбила машина. Я ждала, пока она повзрослеет, чтобы начать с ней заниматься", — рассказала собеседница агентства.
Наталья также связала потерю интереса к учебе с обострением у девочки хронического заболевания, из-за чего, по ее словам, дочь также не получила вовремя паспорт, а позже с его оформлением возникли проблемы. Чтобы решить их, после переезда в Саратов дочь стала писать обращения по поводу паспорта детскому омбудсмену, а затем — в МВД, утверждает Наталья. Она также сказала, что в тот момент сама не могла заняться документами из-за состояния здоровья.
"У нас очень хорошие отношения (С дочерью — Прим. ред.), мы обо всем разговариваем. Она хотела, чтобы мне помогли. Она специально это написала. Сейчас нам паспорт делают, разрабатывают план обучения", — заявила Наталья, комментируя РИА Новости обращения дочери.
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Мать утверждает, что в мае с семьей также беседовал инспектор по делам несовершеннолетних, во время опроса они выяснили, что дочь написала неправду в своем обращении. Наталья добавила, что в сентябре дочь планирует начать онлайн-обучение в официальной государственной школе.
В пятницу аппарат уполномоченного по правам ребенка по Саратовском области сообщил, что получил обращение 16-летней девушки из Саратова. В нем утверждается, что у девушки нет паспорта, мать якобы заперла ее дома, и уже несколько лет она не получает никакого образования. Региональное СУСК начало проверку.
По итогам проверки полиции подтвердилась информация, что девушка длительное время не обучалась в школе и не имеет паспорта, а ее мать по отношению к ней проявляет агрессию. МВД сообщало, что назначена комплексная судебная экспертиза.
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