В Пекине легкомоторный самолет столкнулся с небоскребом

© Кадр видео из соцсетей Столкновение легкого одномоторного самолета с небоскребом в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ В Пекине одномоторный двухместный легкий спортивный самолет врезался в высотное здание.

Один человек погиб, еще 13 получили ранения.

ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Один человек погиб, 13 пострадали в результате столкновения легкого одномоторного самолета с небоскребом в Пекине, говорится в опубликованном в субботу заявлении администрации столичного района Чаоян.

"Одномоторный двухместный легкий спортивный самолет 26 июня в 17.55 (12.55 мск - ред.) во время полета врезался в высотное здание рядом с восточным участком Третьей кольцевой дороги в районе Чаоян", - говорится в заявлении.

Отмечается, что пилот, который был единственным человеком на борту, погиб, еще 13 человек на месте происшествия получили ранения.

По информации властей, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а компетентные органы проводят расследование причин и обстоятельств крушения.

В пятницу газета South China Morning Post сообщила, что самый высокий небоскреб Пекина Citic Tower был эвакуирован после того, как в него врезался легкий спортивный самолет.

Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что по состоянию на 21.50 (16.50 мск) пятницы вокруг башни Citic были усилены меры безопасности, выставлены машины правоохранителей и специальной полиции, сконцентрировано большое число полицейских. Периметр вокруг башни был оцеплен, а проход в здание запрещен.