Рейтинг@Mail.ru
В Пекине легкомоторный самолет столкнулся с небоскребом - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 27.06.2026 (обновлено: 15:19 27.06.2026)
В Пекине легкомоторный самолет столкнулся с небоскребом

В Пекине легкомоторный самолет столкнулся с небоскребом, погиб человек

© Кадр видео из соцсетейСтолкновение легкого одномоторного самолета с небоскребом в Пекине
Столкновение легкого одномоторного самолета с небоскребом в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Столкновение легкого одномоторного самолета с небоскребом в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пекине одномоторный двухместный легкий спортивный самолет врезался в высотное здание.
  • Один человек погиб, еще 13 получили ранения.
ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Один человек погиб, 13 пострадали в результате столкновения легкого одномоторного самолета с небоскребом в Пекине, говорится в опубликованном в субботу заявлении администрации столичного района Чаоян.
"Одномоторный двухместный легкий спортивный самолет 26 июня в 17.55 (12.55 мск - ред.) во время полета врезался в высотное здание рядом с восточным участком Третьей кольцевой дороги в районе Чаоян", - говорится в заявлении.
Отмечается, что пилот, который был единственным человеком на борту, погиб, еще 13 человек на месте происшествия получили ранения.
По информации властей, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а компетентные органы проводят расследование причин и обстоятельств крушения.
Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае
Вчера, 13:37
В пятницу газета South China Morning Post сообщила, что самый высокий небоскреб Пекина Citic Tower был эвакуирован после того, как в него врезался легкий спортивный самолет.
Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что по состоянию на 21.50 (16.50 мск) пятницы вокруг башни Citic были усилены меры безопасности, выставлены машины правоохранителей и специальной полиции, сконцентрировано большое число полицейских. Периметр вокруг башни был оцеплен, а проход в здание запрещен.
Башня Citic ("Чжунго Цзунь") является самым высоким зданием Пекина, ее высота превышает 525 метров, башня расположена в деловом квартале города CBD и входит в топ-10 самых высоких сооружений в мире.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПекинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала