В Астрахани возросло число госпитализированных после вспышки сальмонеллеза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число госпитализированных с сальмонеллезом в Астрахани возросло до 14 человек.
- Возбуждено уголовное дело, ход расследования поставила на контроль прокуратура области.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Число госпитализированных с сальмонеллезом в Астрахани возросло до 14 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Следствие ранее сообщало, что с сальмонеллезом были госпитализированы 14 человек, которые, предположительно, употребляли рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась, 13 оставались в больнице.
"Госпитализирована еще одна женщина", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области поставила ход расследования на контроль.