Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани приостановили работу рыбного цеха после вспышки сальмонеллеза - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 27.06.2026 (обновлено: 20:11 27.06.2026)
В Астрахани приостановили работу рыбного цеха после вспышки сальмонеллеза

Работу рыбного цеха в Астрахани приостановили после вспышки сальмонеллеза

© СУ СК России по Астраханской области/TelegramНа месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
На месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© СУ СК России по Астраханской области/Telegram
На месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Астрахани 14 человек заболели сальмонеллезом после употребления рыбных котлет, одна женщина скончалась.
  • Работа рыбного цеха приостановлена на время следствия.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Работа рыбного цеха в Астрахани, где 14 человек заболели сальмонеллезом и один из них скончался, приостановлена на время следствия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным следствия, с сальмонеллезом были госпитализированы 14 человек, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась, 13 остаются в больнице. Возбуждено уголовное дело.
"Работа рыбного цеха приостановлена на время следствия", - сказал собеседник агентства.
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
СК завел уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в Астрахани
Вчера, 17:00
 
ПроисшествияАстрахань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала