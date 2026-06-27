В Астрахани приостановили работу рыбного цеха после вспышки сальмонеллеза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Астрахани 14 человек заболели сальмонеллезом после употребления рыбных котлет, одна женщина скончалась.
- Работа рыбного цеха приостановлена на время следствия.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Работа рыбного цеха в Астрахани, где 14 человек заболели сальмонеллезом и один из них скончался, приостановлена на время следствия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным следствия, с сальмонеллезом были госпитализированы 14 человек, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась, 13 остаются в больнице. Возбуждено уголовное дело.
"Работа рыбного цеха приостановлена на время следствия", - сказал собеседник агентства.