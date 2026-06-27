В Астрахани приостановили работу рыбного цеха после вспышки сальмонеллеза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Работа рыбного цеха в Астрахани, где 14 человек заболели сальмонеллезом и один из них скончался, приостановлена на время следствия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.