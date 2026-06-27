В Астрахани не менее 12 человек госпитализировали с сальмонеллезом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Не менее 12 человек госпитализированы с сальмонеллезом после употребления готовой продукции из предприятия общепита в Астрахани.
- Следственные органы организовали проверку по факту заболевания.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Не менее 12 человек, которые съели готовую продукцию на предприятии общепита в Астрахани, госпитализировали с сальмонеллезом, сообщает СУСК России по Астраханской области.
Уточняется, что за медицинской помощью обратились не менее 12 человек, все пострадавшие госпитализированы в инфекционный стационар. По результатам лабораторных исследований, у заболевших выявлен сальмонеллез.
Следственные органы организовали проверку.