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В Астрахани не менее 12 человек госпитализировали с сальмонеллезом - РИА Новости, 27.06.2026
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15:24 27.06.2026 (обновлено: 20:04 27.06.2026)
В Астрахани не менее 12 человек госпитализировали с сальмонеллезом

СК: не менее 12 человек госпитализировали с сальмонеллезом в Астрахани

© СУ СК России по Астраханской области/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© СУ СК России по Астраханской области/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Не менее 12 человек госпитализированы с сальмонеллезом после употребления готовой продукции из предприятия общепита в Астрахани.
  • Следственные органы организовали проверку по факту заболевания.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Не менее 12 человек, которые съели готовую продукцию на предприятии общепита в Астрахани, госпитализировали с сальмонеллезом, сообщает СУСК России по Астраханской области.
«

"По предварительным данным, в городе Астрахани зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди граждан, употребивших готовую продукцию, изготовленную на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за медицинской помощью обратились не менее 12 человек, все пострадавшие госпитализированы в инфекционный стационар. По результатам лабораторных исследований, у заболевших выявлен сальмонеллез.
Следственные органы организовали проверку.
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