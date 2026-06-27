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Сахар в мире резко подорожает из-за Эль-Ниньо, заявил аналитик - РИА Новости, 27.06.2026
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07:12 27.06.2026
Сахар в мире резко подорожает из-за Эль-Ниньо, заявил аналитик

Тихонов: сахар в мире резко подорожает из-за Эль-Ниньо

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сахар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Метеоявление Эль-Ниньо может привести к сокращению производства сахара в Индии на 3–8 миллионов тонн.
  • Индия уже объявила о приостановке экспорта сахара до 30 сентября, а полное прекращение поставок может поднять мировые цены на сахар до 750–800 долларов за тонну.
  • Рост цен на сахар может привести к удорожанию продовольственной корзины на 10–15% в странах-импортерах, особенно в Африке и Южной Азии.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Метеоявление Эль-Ниньо может погубить урожай сахарного тростника в Индии, в этом случае его экспорт стране придется ограничить - вслед мировые цены на сахар резко поднимутся, такое мнение высказал РИА Новости директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.
"Юго-западный муссон, который в Индии называют "настоящим министром финансов", в этом году готовит для мировых рынков неприятный сюрприз. Производство сахара в Индии может сократиться на 3-8 миллионов тонн в годовом исчислении. Если Индия полностью закроет экспортную программу, а Бразилия не сможет быстро нарастить поставки из-за ограниченной переработки, мировые цены значительно пойдут вверх", - объяснил эксперт.
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Сахарный тростник - это второй после риса стратегический товар Индии. Страна делит с Бразилией лидерство по производству и экспорту сахара. Однако основные регионы возделывания - Махараштра, Карнатака, Тамилнад - уже ощущают приближение Эль-Ниньо и испытывают дефицит водных ресурсов.
Отыгрывая новости об Эль-Ниньо, фьючерсы на белый сахар на Лондонской бирже уже в начале июня превысили 660 долларов за тонну.
Индия, в свою очередь, уже объявила о приостановке сахарного экспорта до 30 сентября. Если страна решит полностью прекратить поставки сахара, мировые цены на него поднимутся до 750-800 долларов за тонну, прогнозирует эксперт.
Для многих стран-импортеров, особенно в Африке и Южной Азии, рост цен на сахар будет означать удорожание продовольственной корзины на 10–15%, оценил Тихонов.
"Если Эль-Ниньо подведет - подведут и полки магазинов от Дакки до Лагоса", - подчеркнул аналитик.
Вместе с тем российский рынок сахара полностью обеспечен собственной продукцией. Минсельхоз РФ сообщал, что в 2025 году сбор сахарной свеклы составил 48,9 миллиона тонн, что на 8,5% выше уровня 2024 года. Тогда же там отметили, что произведенных объемов достаточно как для покрытия внутреннего спроса, так и для реализации экспортного потенциала.
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