Сахар в мире резко подорожает из-за Эль-Ниньо, заявил аналитик

Краткий пересказ от РИА ИИ Метеоявление Эль-Ниньо может привести к сокращению производства сахара в Индии на 3–8 миллионов тонн.

Индия уже объявила о приостановке экспорта сахара до 30 сентября, а полное прекращение поставок может поднять мировые цены на сахар до 750–800 долларов за тонну.

Рост цен на сахар может привести к удорожанию продовольственной корзины на 10–15% в странах-импортерах, особенно в Африке и Южной Азии.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Метеоявление Эль-Ниньо может погубить урожай сахарного тростника в Индии, в этом случае его экспорт стране придется ограничить - вслед мировые цены на сахар резко поднимутся, такое мнение высказал РИА Новости директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.

"Юго-западный муссон, который в Индии называют "настоящим министром финансов", в этом году готовит для мировых рынков неприятный сюрприз. Производство сахара в Индии может сократиться на 3-8 миллионов тонн в годовом исчислении. Если Индия полностью закроет экспортную программу, а Бразилия не сможет быстро нарастить поставки из-за ограниченной переработки, мировые цены значительно пойдут вверх", - объяснил эксперт.

Сахарный тростник - это второй после риса стратегический товар Индии. Страна делит с Бразилией лидерство по производству и экспорту сахара. Однако основные регионы возделывания - Махараштра, Карнатака, Тамилнад - уже ощущают приближение Эль-Ниньо и испытывают дефицит водных ресурсов.

Отыгрывая новости об Эль-Ниньо, фьючерсы на белый сахар на Лондонской бирже уже в начале июня превысили 660 долларов за тонну.

Индия, в свою очередь, уже объявила о приостановке сахарного экспорта до 30 сентября. Если страна решит полностью прекратить поставки сахара, мировые цены на него поднимутся до 750-800 долларов за тонну, прогнозирует эксперт.

Для многих стран-импортеров, особенно в Африке и Южной Азии, рост цен на сахар будет означать удорожание продовольственной корзины на 10–15%, оценил Тихонов.

"Если Эль-Ниньо подведет - подведут и полки магазинов от Дакки до Лагоса", - подчеркнул аналитик.